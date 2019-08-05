70 yaşındaki kadın yaptığı şeyle tüm dünyaya örnek oldu!

"Action Nan" takma adıyla tanınan 70 yaşındaki bir büyükanne, 2019'un ilk haftalarını İngiltere genelinde düzinelerce plajı temizlemek için ziyaret ederek geçirdi. Çevre topluluğu Final Straw Cornwall'ın kurucusu da olan Pat Smith, "52 sahil temizlemek 2018 yılı hedefimdi ve sonunda bitti." dedi ve ekledi: "Plajlarımızın bana ihtiyacı olduğu için durmayacağım."

Smith günler boyunca ziyaret ettiği plajların durumunu, topladığı çöpleri ve hayal kırıklıklarını anlatan çevrimiçi bir günlük oluşturdu. "Geçen hafta aynı plajı temizlediğimde ve bu hafta daha kötü bir durumda bulduğumda çok hayal kırıklığı yaratıyor."

BAZEN ARKADAŞLARLA BAZEN GÖNÜLLÜLERLE TEMİZLİYOR

Temizleme çabalarının yayılmasıyla bazen arkadaşlarıyla bazen gönüllüler ile temizliğe devam eden Smith: "Harlyn Beach'e 20 ya da daha fazla gönüllü ile temizledim. Plaj, kıyıdaki mikro plastikler ve büyük bir kayayı süsleyen bir çift plaj şortu dışında oldukça temizdi."

BÜYÜK RESMİ SUNMAYA ÇALIŞTI

Smith, beach clean kampanyası ilerledikçe kirlilik sorunu hakkındaki büyük resmi insanlara sunmaya çalıştı ve şöyle yazdı:"Plaj temizliği ve çöp toplama işleminin politikacılar tarafından ele alınması gerekenden çok daha büyük bir sorun olduğunu hissetmeye başlıyorum."