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70 yaşındaki kadın yaptığı şeyle tüm dünyaya örnek oldu!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 05.08.2019 09:17 | Son Güncelleme

1 yılda 52 plaj temizleyen 70 yaşındaki çevre dostu insan, Pat Smith yaptığı bu güzel eylemle büyük takdir topladı.

"Action Nan" takma adıyla tanınan 70 yaşındaki bir büyükanne, 2019'un ilk haftalarını İngiltere genelinde düzinelerce plajı temizlemek için ziyaret ederek geçirdi. Çevre topluluğu Final Straw Cornwall'ın kurucusu da olan Pat Smith, "52 sahil temizlemek 2018 yılı hedefimdi ve sonunda bitti." dedi ve ekledi: "Plajlarımızın bana ihtiyacı olduğu için durmayacağım."
Smith günler boyunca ziyaret ettiği plajların durumunu, topladığı çöpleri ve hayal kırıklıklarını anlatan çevrimiçi bir günlük oluşturdu. "Geçen hafta aynı plajı temizlediğimde ve bu hafta daha kötü bir durumda bulduğumda çok hayal kırıklığı yaratıyor."

BAZEN ARKADAŞLARLA BAZEN GÖNÜLLÜLERLE TEMİZLİYOR

Temizleme çabalarının yayılmasıyla bazen arkadaşlarıyla bazen gönüllüler ile temizliğe devam eden Smith: "Harlyn Beach'e 20 ya da daha fazla gönüllü ile temizledim. Plaj, kıyıdaki mikro plastikler ve büyük bir kayayı süsleyen bir çift plaj şortu dışında oldukça temizdi."

BÜYÜK RESMİ SUNMAYA ÇALIŞTI

Smith, beach clean kampanyası ilerledikçe kirlilik sorunu hakkındaki büyük resmi insanlara sunmaya çalıştı ve şöyle yazdı:"Plaj temizliği ve çöp toplama işleminin politikacılar tarafından ele alınması gerekenden çok daha büyük bir sorun olduğunu hissetmeye başlıyorum."

SADECE BİR TANE GEZEGENE SAHİBİZ

"Tek kullanımlık plastiklerin geri dönüştürülebilir olması ve hiçbir zaman atık haline gelmemesi için programlanmış kapalı bir döngü sistemi geliştirilmelidir. Hepimiz, sadece bir değerli gezegene sahip olduğumuz ve her birimizin ona bakmak için sorumluluk alması gerektiği gerçeğine uyanmalıyız."

BU İŞİ BIRAKMAYA NİYETİ YOK

Bu güzel insan tehdit altında kalan güzel kıyılara yaptığı ziyaretleri bırakma niyetinde değil. Zihninde son kullanma tarihi olmayan bu sorumluluğunun ardından koşmaya devam eden Pat Smith'i kararlılığından dolayı tebrik ediyoruz.

DAHA DÜŞÜNCELİ OLALIM

"Bu çöpler hepimiz tarafından kullanılıyor ve onları güzel plajlarımızı kirleten şeyler olarak görmek şok edici. Lütfen daha düşünceli olmaya çalışalım. Yaşayan gezegenimizi çocuklarım ve torunlarım için korumaya çalışıyorum ve bunu başarmak için elimden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğim."

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ilginç haberler çevre kirliliği geri dönüşüm

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