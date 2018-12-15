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700 bin yıllık tembel hayvan fosili bulundu

Devrim Karadag Devrim Karadag
YAŞAM  | 15.12.2018 08:23 | Son Güncelleme

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 700 bin yıllık tembel hayvan kalıntıları bulundu. Bir tonu aşabilen oldukça büyük bir bedene sahip olan Scelidotherium tembel hayvanlarının, Buenos Aires eyaleti sahillerindeki dev oyukları da açtıkları tahmin ediliyor

700 bin yıllık tembel hayvan fosili bulundu

General Alvarado belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arjantin'in Miramar şehrine bağlı General Alvarado bölgesinde bir aile, gezintiye çıktıkları Mar del Sur denizi sahilinde tembel hayvan fosiline rastladı.

Palvecino ailesi, ortul kayaçlar üzerinde yürürken kalıntıların dikkatlerini çekmesinin ardından Miramar Punta Hermengo Müzesine haber verdi. AA'nın haberine göre; yapılan ilk analizlere göre, bilimsel adı "Scelidotherium" olan ve vücudunun çene kısmı bulunan tembel hayvanın yaklaşık 700 bin yıl önce yaşadığı tahmin ediliyor.

Scelidotherium tembel hayvanlarının bir tonu aşabilen oldukça büyük bir bedene sahip olmalarının yanı sıra uzun kafatası yapıları dikkati çekiyor.

Büyük pençeleriyle toprakta dev çukurlar açarak yaşadığı düşünülen tembel hayvanların, Buenos Aires eyaleti sahillerindeki dev oyukları da açtıkları tahmin ediliyor. (AA)

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tembel hayvan fosili Arjantin Scelidotherium fosil

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