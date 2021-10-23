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74 yaşındaki Füsun Önal'dan bikinili poz

23.10.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Füsun Önal, Instagram hesabından paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı. 80’li yıllara damgasını vuran 74 yaşındaki sanatçının fotoğrafı binlerce beğeni topladı.

74 yaşındaki Füsun Önal'dan bikinili poz

Füsun Önal, çılgın sahne giysileri, dans grubu, özel orkestrası, kendine özgü şovlarıyla, her zaman sahnelerin ve televizyonların aranılan ismi oldu.

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Instagram hesabını aktif olarak kullanan unutulmaz sanatçı, kaldığı otel odasından bikinili pozunu paylaştı. Sanatçı binlerce beğeni alan fotoğrafını, “Otelimiz kırmızı ışıklarla renklendirilmiş. Odada da kırmızı işıklar var. Kırmızı da benim enn sevdigim renk, yani otelin atmosferi tam benlik” notuyla paylaştı.

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Füsun Önal, geçtiğimiz yıllarda da paylaştığı bikinili pozlarıyla gündeme geldi. 1980'li yıllarda Türkiye'de, solo konserler veren ilk kadın şarkıcı olarak 2 saat boyunca Türkçe ve İngilizce şarkılardan oluşan konserler için sahne aldı.

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Füsun Önal Instagram
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