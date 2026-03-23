Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat

741 yıllık: Toroslar’ın zirvesinde bulunuyor! Kar altında kaldı

Mersin’in Anamur ilçesi ile Antalya’nın Gazipaşa ve Karaman’ın Ermenek ilçelerinin kesişim noktasında 2 bin 200 metre rakımda bulunan Kaşpazarı Yaylası'nda yoğun kar yağışı etkili oldu. 741 yıllık tarihi cami adeta görünmez hale geldi.

Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımda bulunan yaylada kar kalınlığının 2 metreyi aşmasıyla birlikte Kaşpazarı Yaylası Camii'nin büyük bölümü kar altında kalırken, yalnızca minarenin üst kısmı görülebildi.

CAMİ KAR ALTINDA KALDI

Yaz aylarında tüm ihtişamıyla dikkat çeken caminin kış aylarında neredeyse tamamen kar örtüsü altında kalması dikkat çekti.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yayla yollarının büyük ölçüde kapandığı, ulaşımın ise güçlükle sağlandığı öğrenildi.

1285 YILINDA TEMELİ ATILMIŞ

Edinilen bilgiye göre Kaşpazarı Yaylası Camii’nin temelleri 1285 yılında Karamanoğulları Beyliği döneminde atıldı. Yaklaşık 741 yıllık geçmişe sahip cami, Anadolu’daki Türk-İslam varlığının erken dönem yapıları arasında gösteriliyor.

İlk olarak kuru taş duvarlarla sade bir ibadet alanı olarak inşa edilen yapı, yüzyıllar boyunca yayla halkının manevi merkezi oldu.

YAYLACILARIN ÖNEMLİ BULUŞMA NOKTASI

Tarihi süreçte çeşitli onarımlardan geçen cami, Osmanlı döneminde 1869 yılında kapsamlı bir tamir gördü. Cumhuriyet döneminde 1945 yılında yeniden ihya edilen yapı, 1995 yılında betonarme olarak yeniden inşa edilerek bugünkü formuna kavuştu.

2012 yılında çatı yenilemesi yapılan camiye, 2016 yılında lojman binası da eklendi.

İdari olarak Antalya’nın Gazipaşa ilçesi sınırlarında yer almasına rağmen cami, özellikle Anamur’a bağlı Kızılaliler Mahallesi sakinleri başta olmak üzere çevre yerleşimlerin ortak kullanımında bulunuyor.

Resmi din görevlisi kadrosu bulunmayan cami, yaz aylarında yaylacıların önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Mersin yayla cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.