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75 yıllık sırrını açıkladı! Rukiye teyze kışlık salçanın tarifini verdi

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Kırklareli’nde havaların serinlemeye başlamasıyla birlikte kışlık hazırlıklar da hız kazandı. Vize ilçesine bağlı Soğucak köyünde yaşayan 75 yaşındaki Rukiye Dündar, yıllardır sürdürdüğü gelenekle kışlık biber salçasını kendi elleriyle hazırlıyor.

Vize ilçesi Soğucak köyünde yaşayan 75 yaşındaki Rukiye Dündar, kışlık salça kaynatmanın vaktinin geldiğini söyleyerek yıllardır uyguladığı salça yapımı tarifini verdi.

75 yıllık sırrını açıkladı! Rukiye teyze kışlık salçanın tarifini verdi 1

Havaların yavaş yavaş soğumaya başlamasıyla birlikte Kırklareli'nde kışlık salça hazırlıkları başladı.

75 yıllık sırrını açıkladı! Rukiye teyze kışlık salçanın tarifini verdi 2

Soğucak köyünde yaşayan Rukiye Dündar, kışlık biber salçasını her sene kendisi hazırladığını söyleyerek, salça tarifini anlattı.

75 yıllık sırrını açıkladı! Rukiye teyze kışlık salçanın tarifini verdi 3

KIŞLIK SALÇA YAPMANIN PÜF NOKTASI

Kahvaltılık ve tarhanayı da kendi hazırladığını belirten Dündar, "Bu köyde doğdum, bu köyde büyüdüm ve 75 yaşındayım. Kışlık salçalarımızı her sene yaparız. Salçamızı, kahvaltılığımızı, kesme, makarna ve tarhanamızı tüm kışlıkları her sene yaparız. Pazardan aldığımız kırmızıbiberleri yıkayıp doğradım. Daha sonra ateşe koydum kaynadılar. Leğenlere döktüm ve soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra süzeceğim, biraz daha ateşte kaynatacağım. Daha sonra kavanozlara doldurucum ve kış için kaldıracağım. Kışlıkları kuru fasulye, nohut gibi her türlü yemekte kullanacağım. Biz salçamızı her sene kendimiz yaparız, asla hazır almayız" dedi.

75 yıllık sırrını açıkladı! Rukiye teyze kışlık salçanın tarifini verdi 4


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mynet tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli salça kışlık domates
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