Altın Küre (Golden Globe) adaylarının açıklanmasıyla 2019 ödül töreni resmi olarak başladı. 6 Ocak 2019 Pazar akşamı gerçekleşecek olan törenle ödüller sahiplerini bulacak. Kazananlar, HFPA (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından 25 kategoride verilen oylarla belirlenecek. Kategorilerin 14'ü sinema, 11'i dizi alanındaki başarılar için ödül dağıtacak. Ödül töreni, dünya çapında 210 bölgeden fazla yerde canlı olarak yayınlanacak. Ödül töreninin sunuculuğunu, büyük ses getiren, Amerikan yapımı BBC dram serisi Killing Eve'in yıldızı Sandra Oh ve Altın Küre ödüllü komedi dizisi Brooklyn Nine-Nine'ın sempatik yıldızı Andy Samberg üstlenecek. Tören Kaliforniya, Beverly Hills'deki Beverly Hilton Otel'de gerçekleşecek.

76. Altın Küre (Golden Globe) adayları açıklandı

Drama dalında en iyi film Black Panther BlacKkKlansman Bohemian Rhapsody If Beale Street Could Talk A Star Is Born

Komedi ya da müzikal dalında en iyi film Crazy Rich Asians The Favourite Green Book Mary Poppins Returns Vice

Sinema dalında en iyi kadın oyuncu (dram) Glenn Close, “The Wife” Lady Gaga, “A Star Is Born” Nicole Kidman, “Destroyer” Melissa McCarthy, “Can You Ever Forgive Me?” Rosamund Pike, “A Private War”

Sinema dalında en iyi erkek oyuncu (dram) Bradley Cooper, A Star Is Born Willem Defoe, At Eternity’s Gate Lucas Hedges, Boy Erased Rami Malek, Bohemian Rhapsody John David Washington, BlacKkKlansman

Müzikal ya da komedi dalında en iyi erkek oyuncu Christian Bale, Vice Lin Manuel Miranda, Mary Poppins Returns Viggo Mortensen, Green Book Robert Redford, The Old Man and The Gun John C. Reilly, Stan and Ollie

Müzikal ya da komedi dalında en iyi kadın oyuncu Emily Blunt, Mary Poppins Returns Olivia Colman, The Favourite Elsie Fisher, Eighth Grade Charlize Theron, Constance Wu, Crazy Rich Asians

Sinema dalında en iyi yönetmen Bradley Cooper, “A Star Is Born” Alfonso Cuarón, “Roma” Peter Farrelly, “Green Book” Spike Lee, “BlacKkKlansman” Adam McKay, “Vice”

En iyi senaryo Alfonso Cuarón, Roma Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite Barry Jenkins, If Beale Street Could Talk Adam McKay, Vice Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie, Green Book

Drama TV dizisi en iyi kadın oyuncu Sandra Oh, “Killing Eve” (BBC America) Julia Roberts, “Homecoming” (Amazon) Keri Russell, “The Americans “(FX) Elisabeth Moss, “The Handmaid’s Tale” (Hulu) Caitriona Balfe, “Outlander” (Starz)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu Christian Bale, “Vice” Lin-Manuel Miranda, “Mary Poppins Returns” Viggo Mortensen, “Green Book” Robert Redford, “The Old Man and the Gun” John C. Reilly, “Stan and Ollie”

Sinema dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu Mahershala Ali, “Green Book” Timothée Chalamet, “Beautiful Boy” Adam Driver, “BlacKkKlansman” Richard E. Grant, “Can You Ever Forgive Me?” Sam Rockwell, “Vice”

Sinema dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu Amy Adams, “Vice" Claire Foy, “First Man” Regina King, “If Beale Street Could Talk” Emma Stone, “The Favourite” Rachel Weisz, “The Favourite”

Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu Emily Blunt, “Mary Poppins Returns” Olivia Colman, “The Favourite” Elsie Fisher, “Eighth Grade” Charlize Theron, “Tully” Constance Wu, “Crazy Rich Asians”

En iyi animasyon Incredibles 2 Isle of Dogs Mirai Ralph Breaks the Internet Spider-Man: Into the Spider-Verse

En iyi film müziği Marco Beltrami, A Quiet Place Alexandre Desplat, Isle of Dogs Ludwig Göransson, Black Panther Justin Hurwitz, First Man Marc Shaiman, Mary Poppins Returns

En iyi film şarkısı “All the Stars,” Black Panther “Girl in the Movies,” Dumplin’ “Requiem for a Private War,” A Private War “Revelation,” Boy Erased “Shallow,” A Star Is Born

Yabancı dilde en iyi film Capernaum Girl Never Look Away Roma Shoplifters

En iyi dizi (Dram) The Americans (FX) Bodyguard (Netflix) Homecoming (Amazon) Killing Eve (BBC America) Pose (FX)

En iyi dizi (Müzikal ya da dram) Barry (HBO) Kidding (Showtime) The Good Place (NBC) The Kominsky Method (Netflix) The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon)

En iyi erkek dizi oyuncusu (Dram) Jason Bateman, Ozark Stephan James, Homecoming Richard Madden, Bodyguard Billy Porter, Pose Matthew Rhys, The Americans

En iyi kadın dizi oyuncusu (Dram) Amy Adams, Sharp Objects Patricia Arquette, Escape at Dannemora Sandra Oh, Killing Eve Julia Roberts, Homecoming Keri Russell, The Americans

En iyi erkek dizi oyuncusu (Müzikal ya da dram) Sacha Baron Cohen, This Is America Jim Carrey, Kidding Michael Douglas, The Kominsky Method Donald Glover, Atlanta Bill Hader, Barry