Mynet Trend

77 model Torosu paletli kar aracına dönüştürdüler

ates.sonmez ates.sonmez
İLGİNÇ HABERLER  | 16.02.2019 15:19 | Son Güncelleme

Trabzon’da 2 oto ustası, eski bir otomobile palet takarak aracı paletli kar aracına dönüştürdü.

Trabzon’da 2 oto ustası, 77 model Toros marka eski bir otomobile palet takarak aracı paletli kar aracına dönüştürdü. 1 yıl önce yapmaya başladıkları 42 yıllık otomobili geçtiğimiz günlerde çekici yardımı ile karla kaplı yaylaya çıkartan Gökhan Türkmen ve İskender Yavuz isimli ustalar kar üzerinde aracın performansını denemeyi ihmal etmedi.

Oto makas ustası olan Gökhan Türkmen, ‘Paletli Toros’u kışın karda yaylalarda binmek için yaptıklarını söyledi. Otomobil hariç tüm aksamlarını kendilerinin tasarladıklarını maliyetinin de işçilik hariç 5 bin TL'nin üzerinde olduğunu kaydeden Türkmen “Kışın yaylalarda karda araç kullanmayı çok seviyoruz. Bunun için kafamızda böyle bir şey tasarlayıp yaptık. Paletleri kendimiz kestik, kaynaktık, vidaladık. Taşıyıcıları değiştirdik. Palete ayrı bir şase falan yaptık. Palete yön versin diye araçta 6 lastik kullandık. İş makinesi ve tank mantığı ile yaptık. Kafada tasarlayıp yaptık. Isınmak için içine tüp koyduk. Çünkü yaylalar soğuk oluyor” dedi.

Türkiye'de bu tarz bir araç olduğunu düşünmediğini kaydeden Türkmen “İlk kez biz tasarladık. Hızını ve kullanımını yaylaya çıkarak test ettik. Mükemmel bir araç oldu” diye konuştu.

(İHA)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Tüyleri diken diken ediyor! Ceninleri kavanozlayıp...Tüyleri diken diken ediyor! Ceninleri kavanozlayıp...
Asansörde hamile kadına yapılan iğrenç saldırıAsansörde hamile kadına yapılan iğrenç saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon toros palet

En Çok Okunan Trend Haberler

14 Şubat'ta 14 TL'lik kuponla servet kazandı!

14 Şubat'ta 14 TL'lik kuponla servet kazandı!

Olay! Daha sinemada gösterimdeyken oraya düştü

Olay! Daha sinemada gösterimdeyken oraya düştü

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

ÖSYM duyurdu! Sınava girecek adaylara müjde

ÖSYM duyurdu! Sınava girecek adaylara müjde

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

Otoyolda akılalmaz görüntü! Trafikte öyle bir şey yaptı ki…

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Kadın polislerin seksi videosu ülkeyi karıştırdı

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Program sunucusunu zorla öpen vekil istifa etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnsan parçalarına kavanozlara koyan ve satan korkunç dükkan...

Tüyleri diken diken ediyor! Ceninleri kavanozlayıp...

Asansörde hamile kadına yapılan iğrenç saldırıya sosyal medyada tepki yağdı!

Asansörde hamile kadına yapılan iğrenç saldırı

Hırsızlara canı pahasına böyle direndi

Hırsızlara canı pahasına böyle direndi

Suriyeli gencin motosiklet ile ölümle dansı

Ölüme meydan okudu

Motosiklet üstünde sanayi tüpüyle tehlikeli yolculuk

Yürekleri ağza getiren yolculuk!

Zirvenin stresini böyle attı!

Zirvenin stresini böyle attı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.