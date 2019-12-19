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78 yaşındaki Emine teyzenin hayatı bir hafta kabusa döndü! Eşini kaybetti, evi yandı, yarı felç sokakta kaldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | Son Güncelleme

Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde meydana gelen yangında bir ev yanarak tamamen kül oldu. Evi yanan 78 yaşındaki felçli Emine Özer'in 6 gün önce de eşini kaybettiği öğrenildi.

Gediz ilçe merkezine 14 kilometre uzaklıkta olan Saruhanlar köyünde Emine Özer’e (78) ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında 2 katlı ahşap ev tamamen kül oldu. Yangın esnasında şans eseri komşusunda bulunan felçli Emine Özer, ölümden dündü.

KOVALARLA SU TAŞIDILAR

Yangına Gediz, Eskigeidz ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri müdahale etti ancak köyün ilçe merkezine uzak olması ve köydeki su tankerinin yetersiz kalması nedeniyle köylülerin kovalarla su taşıyıp diğer evlerin çatılarından yangını söndürmeye çalışması da evin tamamen yanmasını önleyemedi.

6 GÜN ÖNCE EŞİNİ KAYBETMİŞ

Gediz Saruhanlar Köyü Muhtarı Özay Yağız yaptığı açıklamada, "Yangın esnasında 78 yaşındaki yarı felç olan Emine Özer’in evde olmaması büyük bir şans. Evde olsaydı yardım olmadan yürüyemediği ve sürünerek hareket ettiği için kurtulması zor olurdu. Komşusunun Emine Özer’i çay içmeye çağırması onun hayatını kurtarmış. Emine Özer’in, daha 6 gün önce eşi Mehmet Özer’i kanser hastalığından dolayı toprağa vermiştik. Onun acısı bitmeden, böyle bir acıyı yaşayıp evi ve tüm eşyalarını kaybetmesi onun için yıkım oldu. Psikolojik olarak rahatsızlandı ve Gediz Devlet Hastanesi’nde tedaviye aldırdık. Ancak şu an evi yok. Yarı felç hastası ve sürünerek yürüyebiliyor. Yetkililerden kış şartları ağırlaşmadan gereken yardımı bekliyoruz" dedi.
Gediz Devlet Hastanesi bahçesinden gözü yaşlı bir şekilde yetkililere seslenen 78 yaşında ve felç olduğu için sürünerek yürüyebilen Emine Özer, "Geçen hafta eşimi kaybettim bu hafta evim yandı.Çok garip kalıyorum. Çok mağdurum. Rezil kepaze oluyorum. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Evim yok bunalıma giriyorum" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya yangın

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
KARDEŞİM KÖYLÜDE İMKANI OLSADA KENDİNİ KÖY PİSLİGİ AHIR SAGLIKSIZ ORTAMDAN CIKMIYOR İYİKİ YANMIŞ EN AZINDAN TEMİZ BİR EV ORTAMINDA YAŞAR ŞİMDİ YA EV YAPILIR YA GÜZEL BİR YERE GİDER DEVLET HUZUR EVİ SICAK SU YEMEK TEMİZ SAGLIKLI ORTAM BENCE DAHA İYİ
O zaman senin evini de yakalım bence. Belki pis vs olabilir bir ihtimal o da. 78 yıllık anılar var orda. Boş boş konuşuyorsun işte
@vekaletname senin beynin balatayı sıyırmış yatak sarıyor yoruma bak hele herkesin parası yok şehirden ev alsın gariban işte napsın
suriyeli olmadıgın için o devlet büyükleri yardım etmezler teyzecim.
gediz belediye başkanına sesleniyorum o teyzeye sen sahip çık,hem görevin hemde sevap
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