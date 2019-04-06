78 yaşındaki kadının değişimi hayrete düşürüyor!

Christopher Hopkins moda dünyasına kendini kanıtlamış stil danışmanlarından biri. Ünlü stilist bugüne kadar birçok insanı büyük değişime sokarak, onları bambaşka birine çeviriyor. Her daim olumlu sonuçlanan bu projelerini 'Makeoverguy.com' adresinde ve YouTube kanalında belgeliyor.

Daha önce onlarca kadını erkeği fark etmeksizin değişime sokan Hopkins'in bu sefer ki adayı kendi annesi.

“Annem 78 yaşına geldi ve kendisine bakmaya devam ediyor. Gerçekten onun diğer kadınlara ilham olduğuna inanıyorum. Bana da ilham veriyor aslında” diyen Hopkins'in annesi aynada kendini ilk gördüğünde "Ölü gibi görünüyorum" diyerek esprili bir şekilde değişime başlıyor.

Aşama aşama önce yüz sonra saç en sonunda da kıyafetiyle değişimini tamamlayan 78 yaşındaki anne son haliyle görenleri hayrete düşürdü.

Makyaj konusunda özellikle 70 yaş üstü kadınların kullanabileceği tüm hileleri uygulayan anne son haliyle kesinlikle daha genç, modern bambaşka biri oluyor.

İşte ünlü stilistin 78 yaşındaki annesinin ilk ve son fotoğrafları...



