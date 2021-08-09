8 Ağustos reyting sonuçları! Hangi dizi, film ya da program reytinglerde birinci oldu?

8 Ağustos 2021 Pazar akşamı Kanal D'de Mandıra Filozofu, ATV'de İkimizin Sırrı, Show TV'de Robin Hood, Tv8'de MasterChef Türkiye, Star TV'de Başlat, TRT 1'de Seneye Bu Zamanlar ve FOX TV'de Sen Çal Kapımı yayınlandı.
8 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.
Total'de 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 2. sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu”, 3.sırada Kanal D’de yayınlanan “Mandıra Filozofu” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada “Fox Ana Haber Hafta Sonu” 3.sırada “Show Ana Haber” yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
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