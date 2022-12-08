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8 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Aldatmak, Camdaki Kız, Çöp Adam reyting birincisi kim?

08.12.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Aralık 2022 perşembe gününün güncel reyting sonuçları merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star Tv'de Çöp Adam tekrar, Show Tv'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Tv8'de ise MasterChef Türkiye yapımları ekrana gelecek. Peki, en çok izlenen yapım hangisi? Zirvenin sahibi kim? İşte tüm detaylar...

8 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Aldatmak, Camdaki Kız, Çöp Adam reyting birincisi kim?

8 Aralık 2022 perşembe gününün reyting sonuçları tüm dizi takipçileri tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. Peki, 8 Aralık 2022 REYTİNG sonuçları açıklandı mı? Aldatmak, Camdaki Kız, Çöp Adam reyting birincisi kim?

8 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Aralık 2022 perşembe gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Güncel reyting sonuçları belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

REYTİNG 2

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Esra Erol'da", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatılmak", 3.sırada Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Camdaki Kız", 2.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber", 3.sırada "Aldatılmak" yer aldı.


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