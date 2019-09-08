8 aylık bebekten çok acı haber! Yatağında ölü bulundu

Olay, bu sabah Kamışlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Çadırda kalan ve tarım işçiliği yapan Suriye uyruklu İmen (23)- Abdulvahap Dineydil (24) çifti, uyandıklarında bebekleri Muhammet'i hareketsiz halde buldu.
Abdulvahap Dineydil, minik Muhammet'i araçla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, Muhammet'in öldüğünü belirledi. Minik Muhammet'in yapılan ilk otopsisinde zatürreden öldüğünü belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi
İSPARK değnekçilerine 2. operasyon
Dağların eteğindeki Hamsiköy turistlerin gözdesi oldu
İşte sanatçıların kayıtsız kalamadığı köy
'Günden güne kötüye gidiyor' Yardım eli uzanmasını bekliyor
Kanserden şüpheleniyorlardı, akciğerinden böcek çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum