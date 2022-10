8. Çanakkale Bienali, Dardanel'in ana destekçiliğinde gerçekleşiyor

İSTANBUL (AA) - Dardanel'in ana destekçisi olduğu 8. Çanakkale Bienali, 1 Ekim-5 Kasım'da 40'a yakın sanatçı ve 6 sanat inisiyatifinin katılımıyla gerçekleşecek.

Dardanel'den yapılan açıklamaya göre, 'Birlikte Nasıl Çalışırız?' başlığıyla düzenlenecek etkinlikler, kentin 11 noktasında Çanakkalelilerle buluşacak.

Çanakkale'den doğan bir marka olarak kentin ekonomik ve sosyal yaşamına katkılarını sürdüren Dardanel, bu kapsamda 8. Çanakkale Bienali'nin ana destekçiliğini üstlendi.

Bienal; 1 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında, 40'a yakın sanatçı ve 6 sanat inisiyatifinin katılımı ve Dardanel'in ana destekçiliğinde Çanakkale Bienali Inisiyatifi (CABININ) tarafından hayata geçiriliyor. Genel sanat yönetmenliğini Azra Tüzünoğlu'nun üstlendiği 8. Çanakkale Bienali; "Birlikte nasıl üretiriz?", "Birlikte nasıl yaşarız?", "Birlikte nasıl çalışırız?" gibi sorular üzerinden insan-insan, insan-doğa, insan-hayvan, hayvan-hayvan ve tüm canlı-canlı olmayan yapılar arasındaki ilişkileri ele alıyor.

- "Hep birlikte büyüyelim, gelişelim ve toplumsal refah seviyemizi artıralım istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dardanel Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, şunları kaydetti:

"Çanakkale Bienali, bu yıl 8'inci kez gerçekleşiyor. Biz de Dardanel olarak bu seneki bienalin ana destekçiliğini üstleniyoruz. Tarihi ve kültürel zenginliklerin beşiği Çanakkale'nin çağdaş sanat hayatında da üst noktalarda olduğunu görmek çok gurur verici. Bu şehirle özdeşleşen Dardanel markasıyla uzun soluklu sanat etkinliklerinin bir parçası olmak da bizi ayrıca sevindiriyor. Dardanel olarak, şehrimizin ekonomisine olduğu kadar toplumsal yaşamına da katkı sağlamak bizim için önemli. Bölgenin en köklü ve önde gelen kuruluşlarından biri olmanın sorumluluğuyla hep birlikte büyüyelim, gelişelim ve toplumsal refah seviyemizi artıralım istiyoruz."

Verilen bilgiye göre, kente yayılan 11 mekanda sanatseverlerle buluşacak bienal kapsamında; ana sergilerin yanı sıra panel, atölye ve film gösterimi gibi birçok farklı etkinlik gerçekleşecek. Bienalin ana sergilerine ev sahipliği yapan mekanlar arasında bulunan Dardanel Spor Tesisleri'nde İngiliz sanatçı Robert Montgomery'nin yeni şiir çalışması görülebilecek.

Birlikte çalışma meselesine odaklanan bienale; AVTO, Monitor, Are Projects, Ka Atölye ve Çanakkale'den Garp Sessions inisiyatifleri ile İtalya Lucca'dan bağımsız Giungla Festivali davet edildi. İnisiyatiflerin her birinin Korfmann Kütüphanesi, Mekor Hayim Sinagogu, Palamut Depoları gibi Çanakkale'nin özgün kent mirasını yansıtan mekanlarda kendi üretme ve çalışma pratikleri kadar, sanata bakış açılarını da yansıtan sergi ve projelerle bienalin sanatsal içeriğine katılmaları arzulanıyor. MAHAL, The FeHAN, Bordo Bina, Dardanel Spor Tesisleri ve ÇTSO Çanakkale Evi ise bienal ana sergilerine ev sahipliği yapıyor.

Çanakkale Bienali, sanatın hafıza ve tarihsel süreçlerine yönelik duyarlılığını bu yıl da sürdürerek Alparslan Baloğlu'nun hem retrospektif sergisini hem de Baloğlu'nun Troya'yı yeniden ve bugünden okuduğu yeni projesini Troya Müzesi'nin atmosferinde sanatseverlerle buluşturacak.