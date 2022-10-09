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8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, yapım reyting sonuçlarında birinci oldu?

09.10.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün ekranlarda birbirinden iddialı diziler ve yapımlar yer aldı. Bu dizi ve yapımların hangilerinin reytinglerde başarı elde ettiği merak konusu oldu. Bilindiği üzere her sabah, bir önceki güne ait reyting sonuçları açıklanıyor. Peki 8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, yapım reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte ayrıntılar...

8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, yapım reyting sonuçlarında birinci oldu?

Geçtiğimiz gün ekranlarda Kardeşlerim, Bir Peri Masalı, Gönül Dağı, Teşkilat gibi birbirinden iddialı diziler yer aldı. Peki 8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, yapım reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte ayrıntılar...

8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, yapım reyting sonuçlarında birinci oldu?

8 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklandı. Reytinglerin en üst kısmında, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 KARDESLERIM ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 ATV ANA HABER ATV
10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

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Anahtar Kelimeler:
reyting sonuç
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