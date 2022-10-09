Geçtiğimiz gün ekranlarda Kardeşlerim, Bir Peri Masalı, Gönül Dağı, Teşkilat gibi birbirinden iddialı diziler yer aldı. Peki 8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, yapım reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte ayrıntılar...
Reyting sonuçları açıklandı. Reytinglerin en üst kısmında, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yer aldı.
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 KARDESLERIM (OZET) ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 MASTERCHEF TURKIYE TV8
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 ATV ANA HABER ATV
9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
10 KANAL D ANA HABER KANAL D
1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
4 KARDESLERIM ATV
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
7 KARDESLERIM (OZET) ATV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
10 ATV ANA HABER ATV
1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
6 KARDESLERIM (OZET) ATV
7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 ATV ANA HABER ATV
10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
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