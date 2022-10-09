Geçtiğimiz gün ekranlarda Kardeşlerim, Bir Peri Masalı, Gönül Dağı, Teşkilat gibi birbirinden iddialı diziler yer aldı. Peki 8 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, yapım reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte ayrıntılar...

8 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklandı. Reytinglerin en üst kısmında, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KARDESLERIM (OZET) ATV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 MASTERCHEF TURKIYE TV8

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 ATV ANA HABER ATV

9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE TV8

4 KARDESLERIM ATV

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

7 KARDESLERIM (OZET) ATV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

10 ATV ANA HABER ATV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 MASTERCHEF TURKIYE TV8

6 KARDESLERIM (OZET) ATV

7 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

8 KANAL D ANA HABER KANAL D

9 ATV ANA HABER ATV

10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8

