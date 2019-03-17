8 gündür kayıptı! Acı haber geldi: Böyle bulundu

İlçeye bağlı Levent Mahallesi'ndeki Levent Vadisi Seyir Terası mevkiinde fotoğraf çeken dağcılar, kayalıkların arasında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde kişinin öldüğü tespit edildi. Jandarma yaptığı araştırmada cesedin Aliseydi Yücel'e ait olduğu belirledi.
AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU
Yücel'in 8 gün önce evden ayrıldığı ve haber alınamadığı için ailesi tarafından hakkında kayıp ihbarında bulunulduğu belirlendi. Yücel'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)
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