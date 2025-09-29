Mynet Trend

8 kişi öldü 7 yaralı var 17 kişi kayıplara karıştı! Bir ülke kabusu yaşıyor: Tayfun resmen yıktı geçti

Vietnam’da bugün karaya çıkan Bualoi Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağışlar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, tekneleri alabora olan 17 balıkçı kayboldu.

Çiğdem Sevinç

Vietnam’da bugün karaya çıkan Bualoi Tayfunu, kıyı bölgeleri kasıp kavurdu. Ülkenin büyük bir kısmında etkili olan Bualoi Tayfunu’nun yol açtığı şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.

İKİSİ DEVRİLDİ BİR TEKNEYLE DE İLETİŞİM KESİLDİ

Ulusal Hava Durumu Ajansı’ndan yapılan açıklamada, tayfunun 8 metreye ulaşan dalgalara yol açtığı, Quang Tri eyaleti açıklarında dalgaların devirdiği 2 balıkçı teknesindeki 17 balıkçının kaybolduğu ve başka bir balıkçı teknesiyle de fırtına sırasında iletişimin kesildiği aktarıldı.

1400 HEKTAR SULAR ALTINDA

Açıklamada, Bualoi'nin şimdiye kadar 245 eve zarar verdiği, yaklaşık bin 400 hektar pirinç ve diğer tarım arazilerini sular altında bıraktığı ve birçok bölgeye erişimi kestiği belirtildi.

Yetkililer, ciddi sel ve toprak kayması riskine karşı uyarılarda bulundu.

(İHA)

