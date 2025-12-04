Mynet Trend

Evini götürürken trafiği altüst etti! "Mecbur muyuz beklemeye?"

Adana'nın Karaisalı ilçesinde genişliği nedeniyle yolu kaplayan prefabrik ev taşıyan TIR, trafikte aksamalara yol açtı. Eskort araç eşliğinde ilerleyen taşıma konvoyu, dar yolda sürücülerin uzun süre beklemesine neden oldu.

Adana-Karaisalı kara yolunda eskort eşliğinde prefabrik ev taşıyan TIR, daralan yolda trafik akışını aksattı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

DHA'daki habere göre düşük hızda ilerleyen TIR’ın daralttığı yolda zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Bu anları cep telefonuyla görüntüleyen sürücüler tepki gösterdi.

Konvoyun arkasında kalan bir sürücü, “Trafik alt üst olmuş durumda. Yol zaten dar, kurallar hiçe sayılıyor. Mecbur muyuz böyle beklemeye? Bizim de işimiz gücümüz var. Yol tamamen kapanmış durumda” dedi.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

