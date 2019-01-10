8 maddede Doğu Ekspresi yolculuğu klişesi

1. Led Işıklarla Kompartımanı Donatmak En büyük Doğu Ekspresi klişesi led ışıklarla komportmanı süslemyip Instagram’a paylaşmak. Doğu Ekspresi ile karlı manzaralara doğru yolculuğa çıkmadan önce gerekli alışverişler ve hazırlıklar yapılıyor, yolculuk başladığında tüm kompartıman, rengarenk led ışıklarla, mumlarla, çiçeklerle, pötikareli battaniyelerle kısacası fotoğraf karesinde hoş duracak ve insanın içini ısıtacak her türlü süslerle donatılıyor. 2. Cama Asılan Polaroidler Sırada, yolculuk boyunca çekilen polaroid fotoğrafların cama yapıştırılması klişesi var. Tatile giderken yanında mübarek aile albümü ile gezme motivasyonunu akıl erdirmek zor olsa da Instagram’da pek tuttu.

Bazıları sırf bu yolculuk için, eşden dostan, rica minnet o sevimli polaroid makineleri ödünç alınıyor, yol boyunca özenle süslenmiş kompartımanda birbirinden güzel fotoğraflar çekilip en beğenilenleri cama yapıştırılıyor. 3. Etrafı Sucuk Kokutan Yolcu Elbette Doğu Ekspresi’nde herkes manzaralara karşı keyif yapmak istiyor. Güzel bir yiyecek içecek hazırlığı şart. Fakat hazırlıktan kastımız, kompartımana tüplü ocak getirip tavada sucuk yaparak bütün vagonu kokutmak değil. Siz en iyisi etrafı kokutmayan abur cuburlarınızı, meyvenizi, böreğinizi, sandviçlerinizi getirin, siz de mutlu olun etraftaki diğer yolcular da…

4. Trene Cağ Kebabı Siparişi Vermek Tren Erzurum’a yaklaşırken, favori cağ kebapçısını arıyor ve Erzurum Garı’na cağ kebabı siparişi veriyorsunuz. Sonra da tren durakta 10 dakikalık mola verdiğinde de gardan siparişinizi alıyorsunuz. Bu cağ kebabı işi o kadar büyümüş ki artık vagon görevlisi, trenin Erzurum durağına varmasından birkaç dakika önce, herkesin kapısını tek tek çalıp paraları toplayıp garda siparişleri teslim alır hale gelmiş. Ne diyelim, Erzurum’un buz gibi soğunda gara kadar gelmiş, sonra da garda sizi beklemiş cağ kebabı, hala herkesin damak zevkini tatmin etmeye devam ediyor. 5. Dönüşte, Kars’tan Alınan Kars Kaşarı ve Gravyer İle Trende Ziyafet Çekmek Kars’a gittiyseniz, Kars kaşarı ve gravyeri almadan dönmeyeceğinizi adımız gibi biliyoruz. Asla yanlış anlamayın bizce her ikisi de mutlaka alın diyeceğimiz çok özel lezzetler. Bir Doğu Ekspresi klişesi olarak da o peynirler bir şişe şarap ile birlikte trende açılır ve bir güzel afiyetle tüketilir. Böylece 24 saat süren yolculuk, daha bir keyifli hale gelir. Hele bir de yanınızda sevdikleriniz varsa… 6. Kafaları Kompartımanlardan Çıkarmalı ve Vagondan Sarkmalı Pozlar Vermek İşte bir Doğu Ekspresi klişesi daha! Kafaların bir bir kompartımanlardan çıktığı grup fotoğrafları… Çekmeyeni dövüyorlar. Eğer kalabalık bir arkadaş grubunuzla Doğu Ekspresi yolculuğuna çıktıysanız, bu pozu vermeden trenden inmek yok. Bu fotoğrafa alternatif olacak bir diğer poz ise, tek elle vagonun kapısından dışarı sarkmak suretiyle verilmiş ölüme meydan okuyan poz. Gerçekten de tavsiye etmiyoruz.