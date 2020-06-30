8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Yapılan 16 Reklam Filmi

8 Mart 1857 günü New York'ta bir dokuma fabrikasında düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, ağır çalışma koşulları ve eşit ücret için 40.000 kadın işçinin greve girmesiyle olaylar başladı. 16 saat olan çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi ve yapılan işe karşılık gelen daha adil ve eşit ücretler gibi talepleri vardı. Bu olay o güne kadar yapılan eylemler arasında en çok yankı uyandıran kadın eylemiydi. İyileştirilmiş çalışma koşulları için mücadele eden ve grev yapan kadınlara polisin saldırması ve işçilerin fabrikaya kitlenmesi, çıkan yangında 120 kadın işçinin yanarak can vermesiyle son buldu. Bunun üzerine basın bu olayı örtbas etmeye çalışsa da hayatını kaybeden işçilerin cenazelerine binlerce kişi katıldı ve bu olay unutturulmadı. Bunun üzerine Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda emek ve kadın mücadelesi masaya yatırıldığında Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden Clara Zetkin bu günün kutlanmasını önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Olayın geçtiği senelerde birçok ülkede kadının seçme ve seçilme hakkı bulunmuyordu. 8 Mart'ın kutlanması karara bağlanırken bu günün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi için bir mücadele günü olarak anılması belirlenmişti.

Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış bir gündür. Bu günün kutlanması Amerika'da bir grevde hayatını kaybeden kadın işçi lerin dünya çapında yankı uyandırmasıyla olmuştur.

Şimdi 2018 yılında 16 markanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı reklam filmlerini listeliyoruz!

1. Arçelik - Eşit Sözlük ile #Eşitle

Arçelik reklamını şu mesajla paylaştı; "Her şey kullandığımız sözcüklerle başlıyor. Dile yerleşmiş cinsiyetçi söylemler, ayrımcılığı tetikliyor ve toplumsal cinsiyet rollerini nesilden nesle taşıyor. Eğer ayrımcılık, cinsiyetçilik ve şiddeti dilimizden temizlersek, davranışlarımızdan da temizleyeceğimizi biliyoruz. Bu bilinçle, daha eşit bir toplum için, eşit bir dil yaratmaya çalışıyoruz. "

2. Ford Otosan - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü #TrafikteKadın

Ford Otosan reklamını şu mesajla paylaştı; "Güvenlik, konfor, tasarım, kalite… Bunlar birer ihtiyaç elbette. Ama her şeyden önce; trafiğin cinsiyeti olmasın diye, #TrafikteKadın ön yargısına asla yol verme. #8Mart #DünyaKadınlarGünü’nüz kutlu olsun."

3. Opet - #KadınlarBaşrolde

Opet reklamını şu mesajla paylaştı; "2014 yılından beri Opet Ailesi’nin üyesi olan Zekiye Birinci’ye her şey için teşekkür ederiz. Hayata kattıkların ve başarılarınla herkese ilham verdiğin için başrol sensin! 8 Mart Dünya #KadınlarGünü kutlu olsun! #kadınlarbaşrolde"