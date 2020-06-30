8 Mart Dünya Kadınlar Günü İçin Yapılan 16 Reklam Filmi

Her yıl 8 Mart'ta kutlanan Dünya Kadınlar Günü Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış bir gündür. Bu günün kutlanması Amerika'da bir grevde hayatını kaybeden kadın işçilerin dünya çapında yankı uyandırmasıyla olmuştur.
8 Mart 1857 günü New York'ta bir dokuma fabrikasında düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, ağır çalışma koşulları ve eşit ücret için 40.000 kadın işçinin greve girmesiyle olaylar başladı. 16 saat olan çalışma sürelerinin 10 saate indirilmesi ve yapılan işe karşılık gelen daha adil ve eşit ücretler gibi talepleri vardı. Bu olay o güne kadar yapılan eylemler arasında en çok yankı uyandıran kadın eylemiydi. İyileştirilmiş çalışma koşulları için mücadele eden ve grev yapan kadınlara polisin saldırması ve işçilerin fabrikaya kitlenmesi, çıkan yangında 120 kadın işçinin yanarak can vermesiyle son buldu. Bunun üzerine basın bu olayı örtbas etmeye çalışsa da hayatını kaybeden işçilerin cenazelerine binlerce kişi katıldı ve bu olay unutturulmadı. Bunun üzerine Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda emek ve kadın mücadelesi masaya yatırıldığında Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nden Clara Zetkin bu günün kutlanmasını önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Olayın geçtiği senelerde birçok ülkede kadının seçme ve seçilme hakkı bulunmuyordu. 8 Mart'ın kutlanması karara bağlanırken bu günün kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi için bir mücadele günü olarak anılması belirlenmişti.
Şimdi 2018 yılında 16 markanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırladığı reklam filmlerini listeliyoruz!
Arçelik reklamını şu mesajla paylaştı; "Her şey kullandığımız sözcüklerle başlıyor. Dile yerleşmiş cinsiyetçi söylemler, ayrımcılığı tetikliyor ve toplumsal cinsiyet rollerini nesilden nesle taşıyor. Eğer ayrımcılık, cinsiyetçilik ve şiddeti dilimizden temizlersek, davranışlarımızdan da temizleyeceğimizi biliyoruz. Bu bilinçle, daha eşit bir toplum için, eşit bir dil yaratmaya çalışıyoruz. "
Ford Otosan reklamını şu mesajla paylaştı; "Güvenlik, konfor, tasarım, kalite… Bunlar birer ihtiyaç elbette. Ama her şeyden önce; trafiğin cinsiyeti olmasın diye, #TrafikteKadın ön yargısına asla yol verme. #8Mart #DünyaKadınlarGünü’nüz kutlu olsun."
Opet reklamını şu mesajla paylaştı; "2014 yılından beri Opet Ailesi’nin üyesi olan Zekiye Birinci’ye her şey için teşekkür ederiz. Hayata kattıkların ve başarılarınla herkese ilham verdiğin için başrol sensin! 8 Mart Dünya #KadınlarGünü kutlu olsun! #kadınlarbaşrolde"
Vodafone reklamını şu mesajla paylaştı; "Tüm yargılara meydan okuyan, her sahada başarıya koşan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! #BirlikteGüçlüKadınlar"
Filli Boya reklamını şu mesajla paylaştı; "Birlikte, huzur içinde yaşayabilmek için hepimiz birer mucizeyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü filmimiz yayında. #Mucizemsin #8MartDünyaKadınlarGünü"
Koç Holding reklamını şu mesajla paylaştı; "Roller çoktan değişti. Peki izlediklerimiz neden değişmesin? Cinsiyetlere dair kalıp yargıları ortadan kaldırmak her şeyden önce fark etmekle başlar"
Gratis reklamını şu mesajla paylaştı; "Kadınların olmadığı bir dünya nasıl olurdu? Tekdüze, sıkıcı ve çok renksiz. Hayat siz kadınlarla daha güzel. Elbette milyonlarca kadın müşterisi ve binlerce kadın çalışanıyla Gratis de sizlerle bir başka güzel. Sadece 8 Mart’ta değil her gün dünyamıza kattığınız tüm güzellikler için teşekkürler #KadınlarOlmasa"
Türk Telekom reklamını şu mesajla paylaştı; "İnternetle Hayat Kolay projemiz Zeynep Teyze’ye dünyanın kapılarını açtı. Daha binlerce kadını internetle tanıştırmanın gururuyla, #DünyaKadınlarGünü’nü kutlarız."
Boyner Grup reklamını şu mesajla paylaştı; ""Kadına Kadın, Çocuğa Çocuk diyoruz" #Nokta #18denönceherkesçocuk"
GittiGidiyor reklamını şu mesajla paylaştı; "8 Mart Dunya Emekci Kadinlar Gunu kutlu olsun. #iyikivarsiniz #GittiGidiyor"
Garanti Bankası reklamını şu mesaja paylaştı; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.."
Elidor reklamını şu mesajla paylaştı; "Hep kendi yolunda olan kızlara, yollarında her zaman destek olacak bizden sevgilerle… El alem ne derse desin, biz böyle yaşarız #hepkendiyolumuzda""
Bilyoner.com reklamını şu mesajla paylaştı; "Sesini çıkarınca yapamayacağın şey yok! #8mart #YapamayacağınŞeyYok "
Flo reklamını şu mesajla paylaştı; "Kadın zarafetin, şevkatin, asaletin, merhametin sembolüdür. Kısacası kadın hayatın kendisidir! FLO ailesi olarak hayatın her alanında kadınların yanındayız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu olsun!"
Migros reklamını şu mesaja paylaştı; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Kadınlarımız hayata daha fazla katılsın diye, 12.000 kadın çalışanımız, Migros Kadın Elçilerimiz ve Aile Kulüplerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."
Pegasus reklamını şu mesajla paylaştı; "Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’yla 17 kez uçtuk, 122 maça çıktık, 6990 puan topladık. Bu süreçte galibiyetlere, sevinçlere, şampiyonluklara doyamadık. Bizi sevinçten havalara uçuran Eczacıbaşı VitrA Kadın Voleybol Takımı’nın ulaşım sponsoru olmaktan gurur duyuyorum. Yeter ki kadınlar, ses getirmek, yükselmek, başarmak, gücünü göstermek, uçmak istesin. Ben hep yanlarındayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününüzü kutlarım."
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