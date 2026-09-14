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8 Saatlik gece mesaisi muhteşem karelerle sonuçlandı

Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinin yakınlarında gerçekleştirdiği 8 saatlik çekimle hem Samanyolu galaksisini hem de Ay'ın doğuşunu aynı karelerde buluşturdu. Perseid göktaşı yağmuru döneminde kaydedilen ve 1.650 fotoğraftan oluşan timelapse çalışması görsel şölen sundu.

8 Saatlik gece mesaisi muhteşem karelerle sonuçlandı

Astrofotoğrafçı Murat Oktay, Ağustos ayındaki Perseid göktaşı yağmuru döneminde Eskişehir'in Mihalıççık ilçesi yakınlarında gece boyunca gökyüzü mesaisi yaptı. Şehir ışıklarından uzak bir noktada yürütülen çalışmada, yıldızların ve Samanyolu'nun net bir şekilde gözlemlenmesine imkan sağlayan karanlık gökyüzü ortamından yararlanıldı.

8 Saatlik gece mesaisi muhteşem karelerle sonuçlandı 1

Gece boyunca çok sayıda meteor kaymasını kadrajına alan Oktay, saat 00.50 sıralarında gerçekleşen Ay doğuşunu da kaydetti. Ay ışığının doğayı adım adım aydınlattığı anları saniye saniye görüntüleyen fotoğrafçı, 8 saatlik çekim süresince 1.650 kare fotoğraf topladı.

8 Saatlik gece mesaisi muhteşem karelerle sonuçlandı 2

Oktay, elde ettiği fotoğrafları "timelapse" (zaman atlamalı video) tekniği ile birleştirerek nadir görülen doğa olayını görsel bir şölene dönüştürdü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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