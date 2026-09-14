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Yaşam belirtisi bile yoktu meğerse medeniyetin göbeğiymiş: Amazon ormanlarında ortaya çıktı

Amazon yağmur ormanlarında LIDAR teknolojisiyle yapılan taramalarda, yüzyıllardır ormanların altında gizlenen yüzlerce antik yapı gün yüzüne çıkarıldı. Araştırmacılar, bulguların Amazon'da sanılandan çok daha büyük bir medeniyetin yaşadığını gösterdiğini belirtiyor.

Yaşam belirtisi bile yoktu meğerse medeniyetin göbeğiymiş: Amazon ormanlarında ortaya çıktı
Çiğdem Berfin Sevinç

MÖ 600 ile MS 850 yılları arasında Amazon'un güneybatısında varlık gösteren Aquiry medeniyetine ilişkin yeni bulgular, bölgenin geçmişine dair bilinenleri değiştirdi.

Helsinki Üniversitesinden arkeo-antropolog Martti Parssinen liderliğindeki uluslararası ekip, LIDAR teknolojisi kullanarak Amazon yağmur ormanlarının üzerini havadan taradı. Lazer ışınlarıyla yapılan taramalarda, yoğun bitki örtüsünün altında kalan antik yapılar ayrıntılı şekilde haritalandırıldı.

Araştırmacılar, toplam 4 bin 497 kilometrekarelik alanı taradı. Çalışmada 432 toprak yapı tespit edilirken bunların 396'sının daha önce bilinmediği belirtildi.

Taranan alanın Amazon bölgesinin yüzde 3'ünden daha azını oluşturması, keşfin önemini artırdı.

Yaşam belirtisi bile yoktu meğerse medeniyetin göbeğiymiş: Amazon ormanlarında ortaya çıktı 1

MİLYONLARCA KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMIŞ OLABİLİR

Bilim insanları elde edilen verilerden yola çıkarak Aquiry medeniyetinin MS 200 civarında, zirve döneminde yaklaşık 183 bin kilometrekarelik bir alana yayılmış olabileceğini hesapladı.

Araştırmaya göre bölgede 24 bin ila 30 bin arasında toprak yapı bulunması mümkün. Medeniyetin nüfusunun ise 1,2 milyon ile 3 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Aquiry kültürünün tek bir krallık ya da imparatorluk şeklinde örgütlenmek yerine ortak gelenekleri paylaşan topluluklardan oluşan geniş bir ağ olduğu düşünülüyor.

Ahşaptan inşa edilen evler zaman içinde yok olurken, törenler ve siyasi toplantılar için kullanılan derin hendeklerle çevrili yapılar günümüze kadar ulaşmayı başardı. Bu alanlara geniş yollarla ulaşıldığı da tespit edildi.

Yaşam belirtisi bile yoktu meğerse medeniyetin göbeğiymiş: Amazon ormanlarında ortaya çıktı 2

AMAZON HAKKINDA BİLİNENLERİ DEĞİŞTİRECEK KEŞİF

LIDAR taramaları, Amazon'un geçmişte tamamen insan eli değmemiş, yoğun ve dokunulmamış ormanlardan oluştuğu yönündeki görüşü de sorgulatıyor.

Araştırmacılar, MS 200 civarında bölgedeki yerleşimlerin mısır, manyok, kabak ve pamuk tarlalarıyla çevrili olduğunu belirledi. Ormanlık alanlarda ise meyve ve fındık ağaçlarının insanlar tarafından yönetildiğine dair bulgular elde edildi.

Aquiry medeniyetinin MS 850 civarında ortadan kaybolduğu düşünülüyor. Ancak medeniyetin neden yok olduğu ve MS 1000'e kadar geçen dönemde bölgede neler yaşandığı henüz bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amazon ormanları yaşam
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