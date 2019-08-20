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8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

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GÜNDEM  | 20.08.2019 17:21 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, Abdulkadir Çetinkaya (72), 8 yaşındaki kız çocuğuna evinde cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Çetinkaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

8 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Olay, ilçeye bağlı kırsal Ayran Mahallesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Çetinkaya, iddiaya göre, komşusunun 8 yaşındaki kız çocuğuna, evde yalnız oldukları sırada cinsel istismarda bulundu. Çocuğun çığlıklarını duyan komşuları, eve gelip, Çetinkaya ile yalnız olduğunu gördü. Çocuğun istismar olayını anlatması üzerine komşular, jandarmaya haber verdi.

ÖFKELİ MAHALLELİ ARASINDAN GÜÇLÜKLE ARACA BİNDİRİLDİ

İhbarla gelen ekipler, gözaltına aldıkları Çetinkaya'yı, öfkeli mahallelinin arasından güçlükle araca bindirdi. Jandarmada sorgulanan Çetinkaya, 'çocuğa yönelik cinsel istismar' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Abdulkadir Çetinkaya, çıkarıldığı Birecik Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (DHA)


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Şanlıurfa 72 yaşındaki adam 8 yaşındaki kız taciz

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