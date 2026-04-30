8 yıl sonra yeniden canlanıyor! Çiftçileri sevindire haber

Konya'da Nasreddin Hoca'nın maya çalmasıyla bilinen 354 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Uzun süredir büyük ölçüde kuruyan ve yer yer tamamen yok olan göl yüzeyi, son aylarda etkili olan yağışlarla suya kavuştu.

Konya ve Afyonkarahisar sınırları içinde yer alan, 354 kilometrelik yüz ölçümüyle geçmiş yıllarda onlarca balık türüne sahip, köylülerin geçim kaynağı olan Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulama ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tamamen kurudu. Bu yıl kış mevsiminde beklenen kar yağışının istenilen seviyede olmamasına rağmen özellikle ilkbahar aylarında artan yağışlar ve çevredeki çay ile derelerin taşıdığı sular göle ulaştı.

SU BİRİKİNTİLERİ GENİŞ ALANA YAYILDI

Böylece Akşehir Gölü, yaklaşık 8 yıl süren kuraklığın ardından yeniden su tutmaya başladı. Gölün bazı kesimlerinde su birikintileri geniş alana yayılırken, yer yer eski göl görüntüsünü andıran manzaralar oluştu. Gölün yeniden su tutmaya başlaması sadece tarımsal üretim açısından değil, aynı zamanda bölgedeki ekosistemin canlanması açısından da büyük önem taşıyor. Kuraklık döneminde büyük zarar gören kuş popülasyonunun yeniden bölgeye dönmesi beklenirken, göl çevresindeki doğal yaşamın kademeli olarak kendini yenileyeceği öngörülüyor.

'BİZİM İÇİN ÇOK SEVİNDİRİCİ'

Gölün yeniden su tutmasının sevindirici olduğunu belirten Gölçayır Mahallesi Muhtarı Berat Demirkapu, "Yağışların kuvvetli olmasından dolayı gölümüz yeniden su tuttu. Bu bizim için çok sevindirici bir gelişme. İnşallah ilerleyen süreçte yağışlar daha da artar ve gölümüz eski günlerine kavuşur" dedi.

AKŞEHİR KİRAZINDA 'VERİM' BEKLENTİSİ

Akşehir Kiraz Üreticileri Birliği Başkanı Suat Ordu ise "8 yıldır kurak olan Akşehir Gölü, bu yıl yağışların artması ve Sultandağları'na yağan karların erimesiyle birlikte yeniden su tutmaya başladı. Rabb'im inşallah yağmurların devamını nasip eder. Bu bölgede suyun olması, en büyük geçim kaynağımız olan kiraz üretimi açısından hayati önem taşıyor. Sultandağları ile Akşehir Gölü arasında oluşan iklimlendirme sayesinde kirazımız hem lezzet hem de kalite açısından öne çıkıyor. Bu yıl gölün yeniden su tutmasıyla birlikte verimin yüksek olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

