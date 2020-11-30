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80’ler deyince akla ilk gelen film Dirty Dancing yeniden çekiliyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 30.11.2020 09:00 | Son Güncelleme:
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80’ler deyince akla ilk gelen film Dirty Dancing yeniden çekiliyor

İkonik dans sahneleriyle hafızalara kazınan ülkemizde İlk Aşk, İlk Dans adıyla bilinen Dirty Dancing yeniden beyaz perdeye uyarlanıyor. Yeni Dirty Dancing filmine dair neler biliyoruz?

Jennifer Grey ve Patrick Swayze'a dünya çapında ün getiren romantik drama Dirt Dancing yeniden çekiliyor. Ülkemizde İlk Aşk, İlk Dans adıyla gösterilen 1987 yapımı film, Frances “Baby” Houseman karakterinin 1963 yazında dans tutkusunu keşfetmesini ve dans öğretmeni Johnny Castle ile yaşadığı aşk hikâyesini konu ediyordu. Oscar ve Altın Küre kazanan film, gişede de büyük bir başarı yakalamıştı. 80’ler denince ilk akla gelen filmlerden olan Dirty Dancing, bir süredir devam filmiyle gündemde.

DİRTY DANCİNG HAKKINDA BİLİNENLER

Orijinal filmde Baby karakterini canlandıran Jennifer Grey’in devam filminde baş yapımcılık görevini üstlenmesinin yanı sıra oyuncu olarak yer alacağı da konuşulmakta. Filmin 1990’larda geçeceğine dair kimi söylentiler olsa da Lionsgate Studios, proje hakkında daha fazla bilgi vermekten kaçınıyor.

Devam filmiyle ilgili merak edilen soru ise 2009’da aramızdan ayrılan Patrick Swayze’nin karakterinin yeni filmde olup olmayacağı. Jennifer Grey’in de açıklamalarıyla doğrulandığı üzere, Johnny Castle karakteri, Swayze’nin anısına bu filmde geri getirilmeye çalışılmayacak.

'POPÜLERLİĞİNİ KORUYOR'

Filmin yönetmenliğini ise son uzun metraj işi Charlize Theron ve Seth Rogen’ın başrollerini paylaştığı Long Shot olan Jonathan Levine üstlenecek. Komedi türüne yakınlığıyla bilinen Levine’in filmografisinde 50/50 ve Warm Bodies gibi yapımlar var.

Jennifer Grey, filmin 33 yılın ardından hâlâ popülerliğini korumasına yönelik olarak, “Filmin çekiciliği çok gerçek ve sade olmasında. Masumiyetin kayboluşunu ve insanların bu kırılmayı kendilerince nasıl irdelediklerini konu ediyor.” diyor.

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