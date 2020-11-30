Koronavirüsü tahmin eden filmin yıldızı Jude Law konuştu: 'Uzmanlar o dönem pandeminin kaçınılmaz olduğunu biliyordu'

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı ve Salgın (Contagion) filminin oyuncuları arasında yer alan Jude Law, kısa süre önce çekilen bir videoda 2011 yapımı filmin bilim danışmanlarının pandeminin kaçınılmaz olduğunu bildiklerini söyledi.

Steven Soderbergh’in yönettiği ve Scott Burns’ün yazdığı gerilim filminin oyuncu kadrosunda Law’un yanı sıra Matt Damon, Gwyneth Paltrow ve Kate Winslet gibi birbirinden ünlü Hollywood yıldızlarını barındırıyor.

SALGIN FİLMİ GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

Salgın filmi, koronavirüs salgının patlak verdiği bu yılın başında izlenme listelerinde hızla zirveye yükselmişti.

Screen Rant'in haberine göre Law’un yer aldığı videoda ünlü oyuncu filmin çekimlerinin yapıldığı döneme dair şu ifadeleri kullandı:

"Kesinlikle bunun gerçekleşeceğine dair bir his vardı. Sette bizimle birlikte müthiş bilim insanları vardı. Çok bilgili ve gelecekten ne umulacağını bilen deneyimli kişilerdi ve bize bunun yaşanacağını söylediler. Salgına dair durum 'ne zaman' gerçekleşeceğiydi, 'ya gerçekleşirse' problemi değildi. Korkunç olan şey böyle bir şeyi film setinde uzmanlardan danışmanlık aldığınız için öğreniyorsunuz.

Bu 10 yıl önceydi, belki de 9. Fakat 2020 başladığında, Çin’de ve dünyada nelerin hızla ortaya çıktığını duyduğumuzda alarm zilleri çaldı. Ne yazık ki çok şaşırmamıştım."

Law ayrıca filmin çekimlerinin bitmesinin ardından muhtemel bir salgından çok korktuğunu ancak farklı projelere geçtiğinde bu kaygının azaldığını belirtti.



