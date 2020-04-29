Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 80’lerin aerobik gurusu Jane Fonda ile evde fit kalın

80’lerin aerobik gurusu Jane Fonda ile evde fit kalın

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Karantina ve sosyal izolasyonun en çok tercih edilen ev aktivitelerinden biri olan evde yapılan egzersizlere bir yenisini daha eklemeye ne dersiniz? 80’li yılların aerobik gurusu Jane Fonda ile hem evde fit kalın hem de gezegeni kurtarın.

80’lerin aerobik gurusu Jane Fonda ile evde fit kalın

80’li yıllarda fırtına gibi esen Jane Fonda, egzersiz programıyla milyonlarca insanı televizyon ekranlarına kilitlemeyi başarmıştı. Bir çoğumuzun hafızalarında parlak kıyafetleriyle spor yapan insanlar olarak yer edinen egzersiz programları sayesinde birçok insan formunu korumayı başarmıştı.

kk9-2-900x580

Deneyimli oyuncu, karantina ve sosyal izolasyon döneminde “Jane Fonda Egzersizleri” programını geri getirmeye kararlı. 82 yaşındaki oyuncu, TikTok hesabında paylaştığı video ile bu dönemde internet ve uygulamalar sayesinde birçok egzersiz stili olduğunu, yıllardır kültleşmiş Jane Fonda egzersizini bu yüzden tekrar başlatacağını açıkladı.

@janefonda

Hello Tik Tok! I’m bringing back the Jane Fonda Workout to fight the climate crisis. Join ##firedrillfriday 4/3 @ 11AMPT ##happyathome ##indoorworkout

♬ original sound - janefonda

Fonda, oyunculuk kariyerinin yanı sıra aktivist duruşuyla da yıllardır dikkat çekiyor. Son yıllarda iklim değişikliğine dikkat çeken Fonda, başlattığı bu egzersiz rutiniyle gezegeni de kurtaracak. Her cuma iklim değişikliği için yapılan Fire Drill Fridays protestolarını bu egzersiz rutiniyle sanal olarak gerçekleştiren Fonda, cuma günleri saat 11:00’da TikTok üzerinden egzersizleri gerçekleştirecek. Hem formda kalmak hem de farkındalık yaratmak için evde Jane Fonda‘yla egzersiz yapmak size iyi gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Anketler yalan söylemez: İşte karantina dönemi ilişkileriAnketler yalan söylemez: İşte karantina dönemi ilişkileri
Rüyada yılan görmenin hikmeti nedir, ne anlama gelir?Rüyada yılan görmenin hikmeti nedir, ne anlama gelir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Jane Fonda, aerobik,

En Çok Okunan Trend Haberler

Gün yüzüne çıktılar: Ölen yakınlarını yiyorlar!

Gün yüzüne çıktılar: Ölen yakınlarını yiyorlar!

O yılları asla unutmadı… Geçmişin intikamını böyle aldı!

O yılları asla unutmadı… Geçmişin intikamını böyle aldı!

Burada görmüş olduğunuz şey aslında kelebek değil!

Burada görmüş olduğunuz şey aslında kelebek değil!

Hızlı ve Öfkeli serisi devam edecek mi?

Hızlı ve Öfkeli serisi devam edecek mi?

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Müge Anlı’da korkunç itiraf! 'Oğlumu öldürdüm…'

Müge Anlı’da korkunç itiraf! 'Oğlumu öldürdüm…'

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Anlattıkları kan dondurdu! Gerdek gecesi yaşadıkları stüdyoyu şoke etti

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karantina sanal aşk dönemini geri getirdi

Anketler yalan söylemez: İşte karantina dönemi ilişkileri

Bu kelebek aslında Johannes Stötter tarafından vücudu boyanmış bir kadın

Burada görmüş olduğunuz şey aslında kelebek değil!

Futbolda yeni dönem: Maçlarda tükürmek yasaklanabilir!

Futbolda yeni dönem: Maçlarda tükürmek yasaklanabilir!

Karantinada eski sevgilinize mesaj atmak isterseniz ne yapmalısınız?

Eski sevgilinize mesaj atmadan önce bu tavsiyeleri mutlaka okuyun

Down sendromlu model, güzelliğinizi yalnızca sizin tanımlayacağınızı kanıtladı

Karşınızda moda dünyasının olimpiyat şampiyonu yıldızı

Arkadaşlarının görünüşüyle dalga geçtiği kadın, intikamını bikini modeli olarak aldı

O yılları asla unutmadı… Geçmişin intikamını böyle aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.