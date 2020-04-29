80’lerin aerobik gurusu Jane Fonda ile evde fit kalın

80’li yıllarda fırtına gibi esen Jane Fonda, egzersiz programıyla milyonlarca insanı televizyon ekranlarına kilitlemeyi başarmıştı. Bir çoğumuzun hafızalarında parlak kıyafetleriyle spor yapan insanlar olarak yer edinen egzersiz programları sayesinde birçok insan formunu korumayı başarmıştı.

Deneyimli oyuncu, karantina ve sosyal izolasyon döneminde “Jane Fonda Egzersizleri” programını geri getirmeye kararlı. 82 yaşındaki oyuncu, TikTok hesabında paylaştığı video ile bu dönemde internet ve uygulamalar sayesinde birçok egzersiz stili olduğunu, yıllardır kültleşmiş Jane Fonda egzersizini bu yüzden tekrar başlatacağını açıkladı.

Fonda, oyunculuk kariyerinin yanı sıra aktivist duruşuyla da yıllardır dikkat çekiyor. Son yıllarda iklim değişikliğine dikkat çeken Fonda, başlattığı bu egzersiz rutiniyle gezegeni de kurtaracak. Her cuma iklim değişikliği için yapılan Fire Drill Fridays protestolarını bu egzersiz rutiniyle sanal olarak gerçekleştiren Fonda, cuma günleri saat 11:00’da TikTok üzerinden egzersizleri gerçekleştirecek. Hem formda kalmak hem de farkındalık yaratmak için evde Jane Fonda‘yla egzersiz yapmak size iyi gelecek.



