Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

İstanbul'da lodos etkisini gösterdi! Denizde dev dalgalar oluştu

Meteoroloji’nin fırtına uyarısının ardından İstanbul’da dün başlayan lodos, bugün etkisini artırarak sürdürdü. Fatih ve Beşiktaş sahillerinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluşurken, bazı vatandaşlar fırtınaya rağmen sahilde yürüyüş yaptı, bazıları ise dalgaları fotoğrafladı. O anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da lodos etkisini gösterdi! Denizde dev dalgalar oluştu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürürken; denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtınaya yönelik uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürdürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.

İstanbul da lodos etkisini gösterdi! Denizde dev dalgalar oluştu 1

Bu sırada sahilde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken kimi de dalgalara karşı fotoğraf çekildi o anlar ise kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yaşlanmayı yavaşlatmak için 5 kişilik ekip kurdu! Yaşlanmayı yavaşlatmak için 5 kişilik ekip kurdu!
Ön siparişe açıldı! İşte fiyatı ve özellikleriÖn siparişe açıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Anahtar Kelimeler:
dalga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Baltık Denizi'nde alarm: "Rus savaş gemisi vuruldu"

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Her şeyi bırakıp köye yerleşmişti! Son hali sosyal medyanın gündeminde

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Dünyaca ünlü otomotiv devi frene bastı! Tüm yeni yatırımlar durdu

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

Nvidia CEO'su Jensen Huang istifa etti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.