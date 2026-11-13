İstanbul'da lodos etkisini gösterdi! Denizde dev dalgalar oluştu

Meteoroloji'nin uyarısının ardından dün başlayan lodos, İstanbul'da etkisini bugün artırarak sürdürürken; denizde zaman zaman dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtınaya yönelik uyarılarının ardından İstanbul'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini artırarak sürdürüyor. Lodos Fatih ve Beşiktaş sahilinde de etkisini gösterdi. Fırtına denizde dev dalgaların oluşmasına da neden oldu.

Bu sırada sahilde bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken kimi de dalgalara karşı fotoğraf çekildi o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır