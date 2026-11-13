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Yaşlanmayı yavaşlatmak için 5 kişilik ekip kurdu! 68 farklı test yaptıracak

ABD'li milyarder Larry Connor, ilerleyen yaşına rağmen fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak, yaşlanma sürecini yavaşlatmak ve daha uzun yaşamak için dikkat çeken bir sağlık programı uyguladı. 76 yaşındaki gayrimenkul yatırımcısının günlük yaşamı, sağlık kontrollerinden egzersiz programına kadar uzmanlardan oluşan geniş bir ekip tarafından takip ediliyor.

Yaşlanmayı yavaşlatmak için 5 kişilik ekip kurdu! 68 farklı test yaptıracak
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ABD'nin Ohio eyaletinde yaşayan Larry Connor, sağlığını korumak için oldukça kapsamlı bir sistem oluşturmuş durumda. Connor'ın ofisi, düzenli olarak kuvvet antrenörlerine, yoga eğitmenlerine ve masaj terapistlerine ev sahipliği yapıyor.

Doktorlar ve performans koçlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 profesyonel, milyarderin fiziksel ve zihinsel performansını takip ediyor. Ayrıca şirket bünyesinde, Connor'ın baş harflerinden oluşan beş kişilik özel bir ekip bulunuyor.

Bu ekip, Connor ve ailesinin günlük yaşamlarının çeşitli yönlerini organize ederken sağlık kontrollerini ve doktor randevularını da takip ediyor.

YAŞLANMAYI YAVAŞLATMAK İÇİN 68 FARKLI TEST YAPTIRACAK

Wall Street Journal'ın haberine göre Larry Connor'ın bu yıl 68 farklı tıbbi testten geçmesi planlanıyor. Bu kapsamlı sağlık taramaları arasında tüm vücut MR'ı ve yüksek çözünürlüklü beyin görüntülemesi de yer alıyor.

Connor, yaşlanma araştırmalarına destek vermek amacıyla özel kliniğe 15 milyon doların üzerinde bağış yaptı.

Bağışlarının önemli bir bölümünün yaşlanma süreci üzerine yürütülen bilimsel çalışmalara ayrıldığı belirtildi.

Yaşlanmayı yavaşlatmak için 5 kişilik ekip kurdu! 68 farklı test yaptıracak 1

70'Lİ YAŞLARINDA UZAYA GİTTİ, ALASKA'DA ZORLU YOLCULUK YAPTI

Larry Connor'ın sağlıklı ve aktif kalma çabaları yalnızca tıbbi kontrollerle sınırlı değil. Milyarder, 70'li yaşlarında fiziksel açıdan zorlayıcı deneyimlere de imza attı.

Alaska'nın zorlu doğasında yürüyüş yapan Connor, Uluslararası Uzay İstasyonu'na düzenlenen 17 günlük bir görevde de yer aldı. Bu görev sırasında uzay ortamının kalp sağlığı ve hücrelerin yaşlanması üzerindeki etkileri araştırıldı.

ZENGİNLER UZUN YAŞAM İÇİN MİLYONLARCA DOLAR HARCIYOR

Larry Connor, daha uzun ve sağlıklı yaşamak için büyük bütçeler ayıran varlıklı isimlerden yalnızca biri. Son yıllarda zengin yatırımcılar arasında kişiye özel sağlık hizmetleri, özel doktor takibi ve ileri teknolojiyle gerçekleştirilen sağlık taramalarına ilgi giderek artıyor.

UBS tarafından yayımlanan bir rapora göre, araştırmaya katılan varlıklı yatırımcıların yarısından fazlası en az 100 yaşına kadar yaşayacaklarını düşünüyor. Uzun yaşam beklentisindeki bu artış, bazı kişilerin sağlık ve yaşam kalitesine yönelik harcamalarını da şekillendiriyor.

Bazı isimler ise geleneksel sağlık uygulamalarının ötesine geçerek deneysel yöntemlere yöneliyor. Charlie Garcia ve oğlu, Amazon yağmur ormanlarında düzenlenen bir programa katılarak gen terapisi enjeksiyonları yaptırdı.

Her biri yaklaşık 15 bin dolara mal olan bu uygulamaların ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanmadığı da Garcia tarafından kabul edildi.

PAHALI TEDAVİLER GERÇEKTEN DAHA UZUN YAŞAMAYI SAĞLIYOR MU?

Uzun yaşam araştırmalarına ve yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen uygulamalara yönelik ilgi artsa da uzmanlar, yüksek maliyetli tedavilerin daha uzun bir yaşamı garanti etmediği konusunda uyardı.

Yaşlanma araştırmacısı S. Jay Olshansky, yaşlanmayı yavaşlatma vaadiyle sunulan deneysel tedavilere gereğinden fazla güvenilmemesi gerektiğini vurguladı. Uzmanlara göre dengeli beslenmek ve düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı yaşlanmanın en etkili yöntemleri arasında yer alıyor.

Larry Connor'ın sağlık durumunu takip eden geniş bir uzman ekibi ve onlarca farklı testten oluşan programı olsa da sağlıklı yaşlanmanın temel kuralları herkes için büyük ölçüde aynı. Dengeli beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve sağlık kontrollerini aksatmamak, ilerleyen yaşlarda yaşam kalitesini korumada önemli rol oynuyor.

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sağlıklı yaşam uzun yaşama Uzun yaşamın sırrı
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