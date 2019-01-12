80 yaşındaki kocasının torunu yaşındaki kızlara ilişkisini canlı yayında ifşa etti

Beyaz TV'de ekrana gelen; Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programına akıllara durgunluk veren bir itiraf damga vurdu. Canlı yayına bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir kadın, 80 yaşındaki kocasının kendisini nasıl aldattığını anlatınca izleyen herkes şoke oldu.

55 yıldır evli olduğunu ve kocasının sürekli kendisini aldattığını belirten kadın, "Çocuklarım ve imkansızlıklardan dolayı bu zamana kadar idare ettim. Ama artık boşanmak istiyorum" dedi.

Özellikle kocasının son yıllarda yaptıklarını kaldıramadığını söyleyen kadın, "Son beş senedir beni 15-16 yaşındaki kızlarla aldatıyor. Biz yazlıktayken o hemen İstanbul’a geliyor ve kızları evime getirerek bana bunları yaşatıyor" ifadelerini kullandı.

Kocasının bir de kızlarla yaşadıklarını fotoğrafladığını belirten kadın, "Oğlum buldu fotoğrafları. Ama oğlum boşanmamızı istemiyor. Ben çok yıprandım. Daha fazla dayamayarak mahkemeye başvurdum" dedi.

Kadın ardından kocasının o kızlardan çocuk yapmak istediğini de dile getirince stüdyodaki herkes dondu kaldı. Uzman Canten Kaya ise bu itiraflar karşısında "Bu adam tamamen kendini bu işe adamış. Bu yaştaki insanlar genelde camiye gider ama kocanız çok yanlış bir meşgale bulmuş" yorumunu yaptı.

Kaya aynı zamanda kadının kocasından bir an önce boşanması gerektiğini de vurguladı.

