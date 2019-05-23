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80 yıllık gelenek Ramazan'ın en sevileni oldu

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 23.05.2019 11:26 | Son Güncelleme

Elazığ'da kapalı çarşıda bulunan kadayıfçılar, Ramazan ayında yoğun mesai harcarken, mesleğin bazı iş yerlerinde dededen toruna geçerek devam ettiği belirtildi. 18'inci yüzyıldan itibaren yapıldığı bilinen kadayıf, Ramazan ayında yoğun talep görüyor.

80 yıllık gelenek Ramazan'ın en sevileni oldu

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Elazığ Kapalı Çarşı’daki kadayıfçılar, Ramazan ayında yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların en çok Ramazan ayında Kadayıfçılar Sokağı'na yoğun ilgi göstermesi de esnafların yüzünü güldürüyor. İlgi nedeniyle yoğun mesai harcayan ustalar, ürettikleri kadayıfın kilosunu 12 liradan müşteriye sunuyor. Kadayıfçılık kapalı çarşıdaki bazı esnaflar arasında dededen toruna geçerken, bazıları da yetiştirdikleri elamanlarına devrederek işi devam ettiriyor.

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80 yıllık geleneklerini devam ettirdiklerini ve işlerinin yoğun olduğunu belirten kadayıf ustası Levent Çelik, "Bu dükkan, dededen babaya, babadan toruna 80 yıllık mazisi var. Biz kadayıf satışı yapıyoruz. Ben 25 senedir bu işi yapıyorum. Kapalı Çarşı’da kadayıf üzerine çalışan en eski dükkan burası. Biz de 80 yıllık geleneği, işi ve aynı sanatı devam ettirmeye çalışıyoruz. Ramazan aylarında işlerimiz daha yoğun oluyor. Bundan 15 yıl önceki Ramazan aylarına göre düşük ama normal günlere göre iyidir. Kadayıfın kilosu 12 TL. İki senedir fiyatlar aynı. Her şeye zam geldi. Una ve tüpe zam geldi ama biz kadayıfı iki senedir aynı fiyata veriyoruz" dedi.

"Hem şerbetlisi, hem şerbetsizi hazırlanıyor"

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Vatandaşların, Ramazan ayında kadayıfa daha çok rağbet gösterdiğini söyleyen ve kadayıfın yapılışı hakkında bilgiler aktaran kadayıf ustası Enes Singin, “Vatandaşların isteklerine göre şerbetli şerbetsiz kadayıf hazırlıyoruz. Vatandaşlar kadayıfı iftar için alıyor. Kadayıfı pişirmek için ilk önce tereyağı ile tepsiyi yağlıyoruz. Ardında bir tepsi için 850 gram çiğ kadayıfın arasına isteğe göre ceviz veya peynir katıyoruz. Ondan sonra fırında yaklaşık 30 dakikada pişiyoruz. Şerbeti için de 1’er kilogramlık şeker ile su kullanıyoruz. 20 dakika kaynadıktan sonra 10 dakika dinlendirip şerbetini ilave ediyoruz. Evde bu imkanlar olmadığı için genelde fırınlarda pişiriliyor” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayınının olmazsa olmazı

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Kadayıf almaya gelen Şükrü Keskin ise “Kadayıf, Ramazan ayının baş tacıdır olmazsa olmazıdır. İftardan sonra evde tereyağı ile yapılınca tadı süper oluyor. Kadayıfın, 45 senedir Kapalı Çarşı’da yapıldığını biliyorum. Bizim Elazığ’ın kadayıfı süperdir. Çok güzel kadayıf yapıyorlar”diyerek düşüncelerini aktardı.
Ramazan ayı nedeniyle kadayıf aldığını ve evde kendisinin hazırladığını dile getiren Hakkı Usta, kaymaklı ve tereyağlı olarak yaptığını aktardı.

Bonus: Hurmalı tel kadayıf tarifi

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Malzeme Listesi

500 gr tel kadayıf
3 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
10 adet hurma
2 su bardağı esmer şeker
4 su bardağı su
1/2 adet limonun suyu

(12 Kişilik - 45 dakika)

Hazırlanışı

Adım 1

Esmer şeker ve suyu bir tencereye koyun ve kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip 5 dakika sonra ocaktan alın. Kenarda soğutun.

Adım 2

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp, irice doğrayın.

Adım 3

Bir kahve fincanının içine birkaç tutam kadayıfı bastırarak yerleştirin. Daha sonra ortasına bir iki parça hurma koyun ve yeniden kadayıf koyup elinizle bastırın.

Adım 4

Yağlanmış bir fırın tepsisine fincanı ters çevirerek çıkarın. Kalan tüm kadayıfı aynı şekilde hazırlayıp tepsiye sık sık yerleştirin.

Adım 5

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında üzeri iyice kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.

Adım 6

Fırından alıp üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Kadayıf şerbeti çekince servis yapın.

Püf Noktası

Kadayıfı fincana yerleştirirken elinizle üzerine bastırın ki gevşek kalmasın. Ayrıca tatlının içine hurmayla birlikte ceviz de koyabilirsiniz.

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