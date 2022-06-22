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83 yaşında baba oldu! 35 yaşındaki eşinin doğumunun ardından ''Oğlumun büyüdüğünü asla göremeyeceğimi biliyorum'' dedi

22.06.2022 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'de yaşayan 83 yaşındaki beslenme uzmanı Alberto Cormillot ve 35 yaşındaki eşi Estefania Pasquini, doğurganlık tedavisinin ardından bir erkek bebek sahibi oldu. Doktor Cormillot, oğlunun büyüdüğünü göremeyeceğini bildiğini bu sebeple de her anın kıymetini bilerek oğluyla anılar biriktirmeye çalıştığını anlattı.

83 yaşında baba oldu! 35 yaşındaki eşinin doğumunun ardından ''Oğlumun büyüdüğünü asla göremeyeceğimi biliyorum'' dedi

Halihazırda iki yetişkin oğlu ve üç torunu olan Doktor Alberto Cormillot ve 35 yaşındaki eşi Estefania Pasquini'nin tedavi sürecinin ardından erkek bir bebekleri oldu. Cormillot'a 2012 yılında kolon kanseri teşhisi konmuş ancak ameliyatla tümörün tüm izleri alınmıştı. Şimdi sağlıklı olsa da, oğlunun geleceğinin büyük bir kısmını göremeyeceğini bilen adam, onun için neler yaptığını paylaştı.

KAYITLAR ALIYOR

ALER

Daha kısa vadeli planlar yaptığını, ömrü yettiğince oğluyla geçireceği her günün tadını çıkarmaya çalıştığını belirten Cormillot, oğlunun gelecekte dinleyebilmesi için birçok sesli mesaj ve video kaydettiğini söyledi.

ÇİNCE ÖĞRENİYOR

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Şimdi 9 aylık olan bebeklerinin yolda olduğunu öğrenir öğrenmez çocuğun geleceğini planlamaya başlayan çift, geleceğin dili olduğunu düşünerek şimdiden ona Çince öğretmesi için bir hoca tuttular. Haftanın iki günü gelip onunda konuşuyor ve şarkılar söylüyor. Çince öğrenmenin yanı sıra, bebeklerine org çalmayı da öğreten baba, oğluyla klavye başında bir videosunu yayınladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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