85 milyon tek yürek! Milli takım çeyrek final yolunda Avusturya karşısında: Muhtemel 11'ler belli oldu! Arda ve Kenan...

Milliler, 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda bugün Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Leipzig şehriyle aynı adı taşıyan stadyumda oynanacak maç, TSİ 22.00’de başlayacak. Portekizli hakem Artur Soares Dias’ın yöneteceği mücadeleyi TRT 1 naklen yayınlayacak. Maçın 90 dakikalık normal süresi berabere biterse uzatmalara geçilecek, eşitlik yine bozulmazsa penaltı atışları yapılacak. Bu turu geçen takım, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz’da Berlin’de çeyrek final mücadelesine çıkacak.

AVUSTURYA TURNUVADA PARLIYOR

Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç 22.00’de başlayacak. Millilerimiz; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz’in ardından ikinci sırada tamamladı. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.

Milli takımımız, Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu’nu 6 puanla ikinci birtirdi. Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider tamamladı.

26 Mart 2024 tarihinde Avusturya ile oynadığımız hazırlık maçından 6-1'lik skorla mağlup ayrılan A Milli Futbol Takımımız bugün rövanşı almak için sahaya çıkacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

AVUSTURYA: Pentz, Posch, Danso, Lienhart, Mwene, Grillitsch, Seiwald, Sabitzer, Laimer, Baumgartner, Gregoritsch.

TÜRKİYE: Mert G., Mert M., Merih, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Kaan, Orkun, Arda, Kenan, Barış.

Millilerde bugün sahada sürpriz olarak Arda ile Kenan'ın aynı anda oynaması bekleniyor.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 18. RANDEVU

Türkiye ile Avusturya 18. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece 1 maç berabere bitti.

10’u resmi, 7’si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye’nin 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi. Ay-Yıldızlılar, EURO 2024 öncesi 26 Mart’ta Viyana’da rakibiyle oynadığı hazırlık maçını 6-1 kaybetmiş, bu skor Avusturya futbol tarihine geçmişti.







