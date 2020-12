85 yaşındaki hastayı sırtında taşıyan polis memuru: "Bir Türk genci olarak hepimizin yapacağı davranış"

"Yanımdaki polis arkadaşlarım Mehmet ve Metin, apartmandaki birkaç komşuyu uyandırıp bina kapısını açtırdı. Ben de o sırada teyzemizin gidemeyeceğini gördüm. Teyzemizi sırtıma aldım, binaya girdiğimizde de asansörün çalışmadığını fark ettik. Teyzemiz yürüyemeyecek durumdaydı, iki kişi de götüremeyeceğimiz için sırtıma aldım. Arkadaşlarımın da yardımıyla 5. kata kadar çıkardık. Karşı komşusunun yardımıyla kapısını açıp teyzemizi evine bıraktık. Başka bir ihtiyacının olup olmadığını sorduğumuzda, olmadığını söyledi, dua etti. Biz de ihtiyacı olursa yine 155'i arayabileceğini söyleyip evden ayrıldık."

Polis memurlarının her gün buna benzer yardımlarda bulunduğuna dikkati çeken Başpınar, "Yardım isteyen herkese yardım ediyoruz. Bu tek benim için değil, bu herkes için vatandaşlık görevi. Bir Türk genci olarak hepimizin yapacağı davranış, Türk polis teşkilatının her zaman yaptığı yardımdır. Bize bu mesleğe başlarken, daha okuldayken 'Büyüklerine, küçüklerine, düşkünlere her zaman yardım et' denir." diye konuştu.