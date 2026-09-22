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86 yaşında günde 6 ton üretiyor! Bölgenin ihtiyacını karşılıyor

Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki yaşlı adam, oğlu ile birlikte yetiştirdiği biberlerle bölgenin ihtiyacını karşılıyor.

86 yaşında günde 6 ton üretiyor! Bölgenin ihtiyacını karşılıyor

Erciş ilçesi Tekevler Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Can (86), uzun yıllardır çiftçilikle uğraşıyor. 50-60 yıldır geçimini çiftçilik yaparak karşılayan Ahmet Can, oğlu Erdal Can ile birlikte yetiştirdiği biberleri Van il merkezi ve ilçeleri başta olmak üzere çevre il ve ilçelere göndererek kendi ailesinin kazancının yanı sıra biber toplamak için tuttuğu işçilere de ekmek kapısı oluyor.

86 yaşında günde 6 ton üretiyor! Bölgenin ihtiyacını karşılıyor 1

Tarla sahibi Ahmet Can, 10 dönüm tarlası bulunduğunu belirterek, "Biber ektim. Biberi de güzel oldu. Günlük 6 ton biber üretiyorum, hala gönderiyorum. 30 liradan veriyorum. Benim yaşım 86. Şimdi 86'lar mezardalar. Ben hala yaşıyorum. Cenab-ı Allah bana öyle bir kuvvet vermiş ki günde bir tarlayı yaparım. Cenab-ı Allah bana sağlık verdiği müddetçe bu işimi devam ettireceğim. Benim bir kuşum var, sabah saat 06.00'da evin camına vuruyor beni kaldırıyor. Allah bana bir kuvvet vermiş, gidiyorum tarlaya bu işi yapıyorum" dedi.

86 yaşında günde 6 ton üretiyor! Bölgenin ihtiyacını karşılıyor 2

Tarım işçisi Sadullah Kabal ise Van il merkezinden Erciş'e geldiğini ve tarım işleriyle uğraştığını belirterek, "Biber işleriyle uğraşıyorum. 20 yıldır bu işi Van'da da yapıyorum, Erciş'e de geliyorum. Biberleri çok güzel. Biz ailece toplamaya geliyoruz. Ekmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Bizim bir gelirimiz yok. Sadece bunlardan gelirimiz oluyor. Her yere de gidiyoruz" dedi.

86 yaşında günde 6 ton üretiyor! Bölgenin ihtiyacını karşılıyor 3

Erdal Can ise 20 senedir çiftçilik yaptığını belirterek, "Biber, domates, lahana ekiyorum, çevre illere veriyoruz. Gördüğünüz gibi biber tarlamızda bu sene verim iyiydi. Allah bereket versin. Bu biberleri satmak için Van'ın haline götürüyoruz" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Gökçen Kökden tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van yaşam
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