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860 volt elektrik üretebilen yeni bir yılan balığı türü keşfedildi

BBC BBC
11.09.2019 16:27 | Son Güncelleme

Amazon havzasında, biri 860 voltluk elektrik şoku üretebilen iki elektrikli yılan balığı türü keşfedildi.

860 volt elektrik üretebilen yeni bir yılan balığı türü keşfedildi

Şimdiye kadar, pilin mucidi Alessandro Volta'ya ilham kaynağı olan elektrikli yılan balıklarının tek bir türü (Electrophorus electricus) olduğu düşünülüyordu.

Washington'daki Smithsonian Ulusal Doğal Tarih Müzesi zoologlarından C. David de Santana başkanlığındaki bir ekip, Güney Amerika'nın ücra köşelerinden topladığı 107 DNA örneğinin analizinin "Electrophorus voltaic" ve "Electrophorus varii" adını verdikleri iki elektrikli yılan balığı türünün varlığına işaret ettiğini açıkladı.

EN FAZLA ELEKTRİK ÜRETEBİLEN CANLI

Sonuçları Nature Communications adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırmada "E voltai"nin en fazla elektrik üretme kapasitesine sahip canlı olduğu belirlendi.

Şimdiye kadar elektrikli yılan balıklarında en fazla 650 volt gerilim ölçülmüştü. E voltai ise 860 voltluk elektrik şoku üretebiliyor.

Araştırmacılara göre üç yılan balığı türü de ayrı habitatlarda yaşıyor. E. electricus, Guyana Kalkanı bölgesinde, E. voltai daha güneydeki yüksek bölgelerde; Brezilya Kalkanı'da, E varii ise Amazon havzasının yavaş akan sularında yaşıyor.

Araştırmacılar, E. voltai'nin bu kapasitesini iletkenliğin düşük olduğu yüksek sulara adaptasyonla açıklıyor.

Elektrikli yılan balıkları elektrik üretme yeteneklerini, avlanmak, kendilerini korumak ve yön bulmak için kullanıyor.

Bu balıkların vücutlarının büyük kısmı, yüksek gerilim salan kaslara dönüşmüş elektroplax'larla (elektirik organları) kaplı. Bu organlar, düşük gerilim üreten binlerce küçük elementten oluşuyor. Bu elementler, seri bağlanan piller gibi yüksek gerilim üretiyor.

C. David de Santana "Elektrikli yılan balıklarının fizyolojisi Volta'nın ilk elektrik pili tasarımına ilham kaynağı oldu, nörolojik dejenerasyon hastalığının tedavisi için zemin hazırladı ve şimdi de tıbbi implant'ların çalıştırılması için kullanılabilecek hidrojel pillerin geliştirilmesine katkıda bulundu" dedi.

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860 VOLT elektrik yılan balığı tur

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