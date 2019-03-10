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89. Cenevre Otomobil Fuarı'nın süper otomobilleri

Betül Kurucu Betül Kurucu
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 10.03.2019 11:28 | Son Güncelleme

89. Cenevre Otomobil Fuarı bu yıl da birbirinden etkileyici otomobillerle göz doldurdu. Bu yıl da geleneği bozmayan Cenevre Otomobil Fuarı otomobil devlerinin gövde gösterisine ev sahipliği yaptı. Araçların fiyatları kadar konforunun, hızının ve gücünün de dudak uçuklattığı 89. Cenevre Otomobil Fuarı'nda son yılların vazgeçilmezi olan elektrikli araçlar da yer aldı.

İşte birbirinden etkileyici tasarımlarla göz dolduran araçların sergilendiği Cenevre Otomobil Fuarı'ndan bu yılın en dikkat çeken otomobilleri...

Birbirinden pahalı otomobiller göz doldurdu

Sınırlı sayıda üretilen butik otomobillerin, birbirinden etkileyici konseptlerin ve tabii ki son yılların vazgeçilmezi elektrikli araçların yıl içindeki vazgeçilmez adreslerinden biri olan Cenevre Otomobil Fuarı bu yıl da geleneği bozmadı. Birbirinden pahalı, hızlı ve güçlü otomobiller ziyaretçilerle buluşmaya başladı.
Bu yıl 89.’su düzenlenen Cenevre Otomobil Fuarı’nın en etkileyici otomobillerinden biri Bugatti La Voiture Noire oldu. Fransızca “siyah araba” ismini taşıyan 1500 beygirlik otomobil, 16.7 milyon euro’ya (100 milyon TL) satılarak dünyanın en pahalı otomobili ünvanı kazandı.
Dünyaca ünlü süper otomobil üreticisi Koenigsegg’in tanıttığı Jesko modeli de fuarın gözde otomobillerinden biri. İsmini şirketin kurucusu Christian von Koenigsegg’in babasından alan 1600 beygirlik canavar, gerek etkileyici tasarımı gerekse teknik özellikleri bakımından dikkatleri üzerine çeken bir araç oldu. Vergiler hariç 3 milyon dolar fiyat etiketine sahip Koenigsegg Jesko’nun son hızı 482 km/s.
Ferrari’nin geçtiğimiz hafta tanıtımını yaptığı 720 beygirlik F8 Tributo’nun da boy gösterdiği fuarda 2 saniyenin altında 0-100 km/s hızlanmasıyla dikkat çeken Pininfarina Battista, 5 milyon euro’luk Bugatti Divo ve 600 beygirlik Ginetta Akula gibi göz dolduran otomobiller de yer aldı. İşte 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nın en etkileyici otomobilleri:
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2019 Cenevre Otomobil Fuarı otomobil fuarı

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