89 yıldır aynı şekilde üretiliyor! Tarifi ise sır gibi saklanıyor

Kuruköprü'de 89 yıl önce bulgur unu mayası, havuç suyu, tuz ve su karıştırarak hazırladığı içeceği sokak sokak dolaşarak halka tattıran Ali Göde'nin o günden bugüne aynı tarifiyle yapılan şalgam suyu, kentin yanı sıra birçok ilden talep görüyor.

Adana'da çok sayıda işletmenin ürettiği şalgam suyu, üreticilerin kullandığı malzeme, bunların karışım oranı ve mayalanma süreciyle farklı lezzetlerde sofralara ulaşıyor. Zahmetli bir sürecin ardından yaklaşık 45 günlük bir emekle şalgam suyu içime hazır hale getiriliyor. Merhum Ali Göde'nin tarifini sır gibi saklayan oğlu Ayhan ve torunu Emre, şalgam suyunu 89 yıllık bir gelenekle üretiyor.

Ayhan Göde, yaptığı açıklamada, şalgam suyu yapımını 43 yıl önce babasından öğrendiğini belirtti. İşini severek yaptığını ifade eden Göde, "13 yaşımdan beri bu sektörün içindeyim. Okuldan sonra babama yardıma gelirdim. Sonra da satış yapardık. Eski dükkanımızda boyum yetmediği için sandığın üstüne çıkar şalgam suyu satardım" dedi.

Göde, artık işlerin büyük bir kısmını oğluna devrettiğini belirterek, "Oğlum bu işi ilerletti ve daha da ilerletecek. Torunumun da daha ileriye götüreceğini düşünüyorum. Bu sektörde doğallık ve lezzetle başarılıyız. Her şeyi dört dörtlük yaparak şalgam suyunu gelecek nesillere aktaracağız" ifadesini kullandı.