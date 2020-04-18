YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. 9 Adımda Fast Food Markaları Gibi Çıtır Tavuklar Yapın! İşte o sır gibi saklanan tarif...

9 Adımda Fast Food Markaları Gibi Çıtır Tavuklar Yapın! İşte o sır gibi saklanan tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Büyük fast food zincirlerinin çıtır tavuklarını bilmeyen yok. Çokça satıyor ve neredeyse tavuk sevmeyen insanların bile beğeneceği şekilde lezzetli yapıyorlar. Evde denediğimizde aynı sonuçlara bir türlü ulaşamıyoruz. Az sonra size evde çıtır tavuk yapımını anlatacağım. Hem de büyük markaların yaptığı gibi! Gelin bayılarak yediğimiz o çıtır tavukların lezzet sırlarını birlikte öğrenelim!

9 Adımda Fast Food Markaları Gibi Çıtır Tavuklar Yapın! İşte o sır gibi saklanan tarif...

Bildiğimiz büyük markaların o çıtır tavuklarına hepimiz bayılıyoruz. Evde yaptığımız tavuklar bizi her zaman o kadar mutlu etmiyor. Ya üzerinde baharatı o kadar kalmıyor, çok kuruyor ya da içi pişmiyor! İşte şimdi aynı o markalar gibi çıtır tavukları evde kolaylıkla yapacağız! Püf noktalara dikkat etmeyi unutmayın.

1. MALZEMELER

Görsel 1

l Yarım kilo tavuk (göğüs, kanat, kalça ya da küçük baget kullanabilirsiniz)
l 1 su bardağı süt
l Sirke ya da limon suyu
l Soda
l Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, sarımsak tozu
l 5 su bardağı sıvı yağ
l 5 yk galeta unu
l 3 yk mısır unu
l 1,5 yk nişasta
l 1,5 yk un
l 1 çk karbonat

2. TAVUKLARI SODADA BEKLETİN

Mümkünse 1 gece sodalayıp buzdolabında bekletmek tavuklarınızı yumuşatacak ve daha lezzetli kılacaktır!

3. İŞİN PÜF NOKTASI

Görsel 3

Bütün o bildiğimiz markaların en büyük sırrı, buttermilk dediğimiz kesilmiş süt kullanmak. Şimdi aynı yoğun, kesilmiş sütü evde yapacağız.

1 Su bardağı sütün içerisine 1 yemek kaşığı sirke ya da limon suyu karıştırarak sütün yoğunlaşmasını sağlıyoruz. Tavuklarımızın her yerine temas edecek şekilde sütün içine atıyoruz. En az 20 dakika, en fazla 1 gün tavukları hazırladığımız sütte bekletiyoruz. Tavuklar ne kadar beklerse o kadar lezzetli olacaktır.

4. KURU MALZEMELER

Görsel 4

Galeta unu, mısır unu, nişasta, un, karbonat ve tuz, karabiber, pul biber, kimyon, sarımsak tozunu geniş bir kaba alarak karıştırıyoruz. Dilediğiniz başka baharatlar varsa ilave edebilirsiniz.

5. DERİN TENCERE ÖNEMLİ!

Görsel 5

Derin yağ, sabit sıcaklığa ulaşmak için en iyi yöntem. Tava dibinin yakınına kalan yağın sıcaklığı kolayca artacağı için tavuklarınız yanabilir. Ayrıca yağ soğuk veya ılık olmamalı. Hafif kızgın olması ideal. Tavukların içinin pişmesi, dışının kızarması için ortalama 180 derece gerekiyor.

6. TAVUKLARA SON DOKUNUŞ!

Ekran Alıntısı

Sütte beklettiğimiz tavukları artık hazırladığımız un harcıyla birleştiriyoruz. Tavukların her yerinin iyice harca bulanmasına özen gösterin.

7. TAVUKLARINIZI ÖZGÜR BIRAKMA VAKTİ!

Görsel 7

Unladığınız tavukları son olarak silkeleyerek fazla unlarından kurtulun. Ardından 180 dereceye kadar getirdiğimiz yağa tavukları dikkatlice bırakıyoruz. Büyük markalar yağlarını hep kızgın ve 170-180 derece arasında tutuyor. Siz de yağınızı bu ısıda tutmaya özen gösterin.

8. ÇEVİRMEYİ UNUTMAYIN

Görsel 8

Tavuklarınızın her yeri kızarana ve altın rengi olana kadar çevirmeyi ihmal etmeyin.

9. İŞTE HAZIR!

Görsel 9

İyice kızaran tavuklarınızın fazla yağını kağıt havlu üzerinde çektirebilirsiniz. Dilediğiniz soslarla servis edebilirsiniz. Bu yazıyı okumak bile sizi acıktırdı biliyorum! Artık siz de kendi harika çıtır tavuklarınızı yapabilirsiniz! Şimdiden afiyet olsun!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERUzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!Uzun süredir evden çalışanlar dikkat bu öneriler sizin için!
Yumurta tatlısı tarifiYumurta tatlısı tarifi
Limonlu kek tarifi: Bulutlar kadar yumuşak limonlu kek yapımı Limonlu kek tarifi: Bulutlar kadar yumuşak limonlu kek yapımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fast food, çıtrı tavuklar,

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'ya çirkin yorumlar! Gülben Ergen'den tepki

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İnfaz düzenlemesi Emrah Serbes'e de yaradı! Tarih belli oldu

İşte birbirinden lezzetli 7 kahvaltılık hamur işi

İşte birbirinden lezzetli 7 kahvaltılık hamur işi

Ustaların herkesten sakladığı tarif! Evde kabaran ve bayatlamayan poğaça...

Ustaların herkesten sakladığı tarif! Evde kabaran ve bayatlamayan poğaça...

En sağlıklısı bu tarif! Evde köy ekmeği nasıl yapılır?

En sağlıklısı bu tarif! Evde köy ekmeği nasıl yapılır?

Her gün çay içenler dikkat! Bu etkisi zarar veriyor

Her gün çay içenler dikkat! Bu etkisi zarar veriyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

4 Farklı Türk Kahvesi Tarifi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

Şifa Niyetine: Yalancı Kelle Paça Çorbası Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

5 Dakikada Çiğ Köfte Tarifi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köftecilerin herkesten sır gibi sakladıkları o tarif! Evde leziz köfte ekmek tarifi!

Köftecilerin herkesten sır gibi sakladıkları o tarif! Evde leziz köfte ekmek tarifi!

Dalgona kahve tarifi

Ortalığı kasıp kavuruyor! Tiktok uygulamasıyla meşhur oldu

Yumurta tatlısı tarifi

Yumurta tatlısı tarifi

Pizzacıların tarifi buymuş! Evde pizzacı gibi pizza yapın!

Pizzacıların tarifi buymuş! Evde pizzacı gibi pizza yapın!

Helle aşı tarifi

Helle aşı tarifi

Evde ekmek tarifleri

Evde ekmek tarifleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.