9 Adımda Fast Food Markaları Gibi Çıtır Tavuklar Yapın! İşte o sır gibi saklanan tarif...

Bildiğimiz büyük markaların o çıtır tavuklarına hepimiz bayılıyoruz. Evde yaptığımız tavuklar bizi her zaman o kadar mutlu etmiyor. Ya üzerinde baharatı o kadar kalmıyor, çok kuruyor ya da içi pişmiyor! İşte şimdi aynı o markalar gibi çıtır tavukları evde kolaylıkla yapacağız! Püf noktalara dikkat etmeyi unutmayın.

1. MALZEMELER



l Yarım kilo tavuk (göğüs, kanat, kalça ya da küçük baget kullanabilirsiniz)

l 1 su bardağı süt

l Sirke ya da limon suyu

l Soda

l Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, sarımsak tozu

l 5 su bardağı sıvı yağ

l 5 yk galeta unu

l 3 yk mısır unu

l 1,5 yk nişasta

l 1,5 yk un

l 1 çk karbonat

2. TAVUKLARI SODADA BEKLETİN



Mümkünse 1 gece sodalayıp buzdolabında bekletmek tavuklarınızı yumuşatacak ve daha lezzetli kılacaktır!

3. İŞİN PÜF NOKTASI



Bütün o bildiğimiz markaların en büyük sırrı, buttermilk dediğimiz kesilmiş süt kullanmak. Şimdi aynı yoğun, kesilmiş sütü evde yapacağız.

1 Su bardağı sütün içerisine 1 yemek kaşığı sirke ya da limon suyu karıştırarak sütün yoğunlaşmasını sağlıyoruz. Tavuklarımızın her yerine temas edecek şekilde sütün içine atıyoruz. En az 20 dakika, en fazla 1 gün tavukları hazırladığımız sütte bekletiyoruz. Tavuklar ne kadar beklerse o kadar lezzetli olacaktır.