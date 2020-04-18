9 Adımda Fast Food Markaları Gibi Çıtır Tavuklar Yapın! İşte o sır gibi saklanan tarif...

Bildiğimiz büyük markaların o çıtır tavuklarına hepimiz bayılıyoruz. Evde yaptığımız tavuklar bizi her zaman o kadar mutlu etmiyor. Ya üzerinde baharatı o kadar kalmıyor, çok kuruyor ya da içi pişmiyor! İşte şimdi aynı o markalar gibi çıtır tavukları evde kolaylıkla yapacağız! Püf noktalara dikkat etmeyi unutmayın.
1. MALZEMELER
l Yarım kilo tavuk (göğüs, kanat, kalça ya da küçük baget kullanabilirsiniz)
l 1 su bardağı süt
l Sirke ya da limon suyu
l Soda
l Tuz, karabiber, pul biber, kimyon, sarımsak tozu
l 5 su bardağı sıvı yağ
l 5 yk galeta unu
l 3 yk mısır unu
l 1,5 yk nişasta
l 1,5 yk un
l 1 çk karbonat
2. TAVUKLARI SODADA BEKLETİN
Mümkünse 1 gece sodalayıp buzdolabında bekletmek tavuklarınızı yumuşatacak ve daha lezzetli kılacaktır!
3. İŞİN PÜF NOKTASI
Bütün o bildiğimiz markaların en büyük sırrı, buttermilk dediğimiz kesilmiş süt kullanmak. Şimdi aynı yoğun, kesilmiş sütü evde yapacağız.
1 Su bardağı sütün içerisine 1 yemek kaşığı sirke ya da limon suyu karıştırarak sütün yoğunlaşmasını sağlıyoruz. Tavuklarımızın her yerine temas edecek şekilde sütün içine atıyoruz. En az 20 dakika, en fazla 1 gün tavukları hazırladığımız sütte bekletiyoruz. Tavuklar ne kadar beklerse o kadar lezzetli olacaktır.
4. KURU MALZEMELER
Galeta unu, mısır unu, nişasta, un, karbonat ve tuz, karabiber, pul biber, kimyon, sarımsak tozunu geniş bir kaba alarak karıştırıyoruz. Dilediğiniz başka baharatlar varsa ilave edebilirsiniz.
5. DERİN TENCERE ÖNEMLİ!
Derin yağ, sabit sıcaklığa ulaşmak için en iyi yöntem. Tava dibinin yakınına kalan yağın sıcaklığı kolayca artacağı için tavuklarınız yanabilir. Ayrıca yağ soğuk veya ılık olmamalı. Hafif kızgın olması ideal. Tavukların içinin pişmesi, dışının kızarması için ortalama 180 derece gerekiyor.
6. TAVUKLARA SON DOKUNUŞ!
Sütte beklettiğimiz tavukları artık hazırladığımız un harcıyla birleştiriyoruz. Tavukların her yerinin iyice harca bulanmasına özen gösterin.
7. TAVUKLARINIZI ÖZGÜR BIRAKMA VAKTİ!
Unladığınız tavukları son olarak silkeleyerek fazla unlarından kurtulun. Ardından 180 dereceye kadar getirdiğimiz yağa tavukları dikkatlice bırakıyoruz. Büyük markalar yağlarını hep kızgın ve 170-180 derece arasında tutuyor. Siz de yağınızı bu ısıda tutmaya özen gösterin.
8. ÇEVİRMEYİ UNUTMAYIN
Tavuklarınızın her yeri kızarana ve altın rengi olana kadar çevirmeyi ihmal etmeyin.
9. İŞTE HAZIR!
İyice kızaran tavuklarınızın fazla yağını kağıt havlu üzerinde çektirebilirsiniz. Dilediğiniz soslarla servis edebilirsiniz. Bu yazıyı okumak bile sizi acıktırdı biliyorum! Artık siz de kendi harika çıtır tavuklarınızı yapabilirsiniz! Şimdiden afiyet olsun!
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