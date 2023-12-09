9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gecenin reyting birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 9 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 9 Aralık Cumartesi gününün reyting sonuçları...

9 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (12 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

2 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Güldür Güldür show, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 KARDESLERIM (OZET) ATV

6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

7 KARDESLERIM ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KARDESLERIM (OZET) ATV

10 ADIM FARAH (OZET) FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1

2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV

7 KARDESLERIM ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 KARDESLERIM (OZET) ATV

10 ADIM FARAH FOX





