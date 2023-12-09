MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gecenin reyting birincisi kim oldu?

9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gecenin reyting birincisi kim oldu?

09.12.2023 21:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 9 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 9 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Gönül Dağı, Kardeşlerim, Adım Farah, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 9 Aralık Cumartesi gününün reyting sonuçları...

9 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Aralık Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

GEÇEN HAFTANIN (12 ARALIK) REYTİNG SONUÇLARI

2 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Güldür Güldür show, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Gönül Dağı özet, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 KARDESLERIM ATV
3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 KARDESLERIM (OZET) ATV
6 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
7 SHOW ANA HABER SHOW TV
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
9 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
10 ATV ANA HABER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
7 KARDESLERIM ATV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KARDESLERIM (OZET) ATV
10 ADIM FARAH (OZET) FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 GONUL DAGI TRT 1
2 GONUL DAGI (OZET) TRT 1
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
7 KARDESLERIM ATV
8 SHOW ANA HABER SHOW TV
9 KARDESLERIM (OZET) ATV
10 ADIM FARAH FOX

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu!Sevişme sahnesi hakkında ilk kez konuştu!
Dilan-Engin Polat çiftine olay gönderme! Gündem olduDilan-Engin Polat çiftine olay gönderme! Gündem oldu
Nazmiye'den Müge Anlı'ya şok sözler!Nazmiye'den Müge Anlı'ya şok sözler!
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları gönül dağı kardeşlerim adım farah cumartesi reyting sonuçları masterchef all star ele
En Çok Okunan Haberler
Saffet Sancaklı, MHP’den istifa ettiğini duyurdu

Saffet Sancaklı, MHP’den istifa ettiğini duyurdu

Nefes kesen derbide kazanan Fenerbahçe!

Nefes kesen derbide kazanan Fenerbahçe!

Her şey 7 dakikada oldu! Beşiktaş'ın başı dertte

Her şey 7 dakikada oldu! Beşiktaş'ın başı dertte

Yalova ve Düzce'de dere taştı evleri su bastı! Vatandaşların zor anları

Yalova ve Düzce'de dere taştı evleri su bastı! Vatandaşların zor anları

''5 milyon euro'ya hayırlı olsun''

''5 milyon euro'ya hayırlı olsun''

Beşiktaş'ta yenilen goldeki detay taraftarı çileden çıkardı!

Beşiktaş'ta yenilen goldeki detay taraftarı çileden çıkardı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Havalimanında hareketli anlar! Kaçakçılık yaparken suçüstü yakalandı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.