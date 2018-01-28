9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan eleştirilere cevap verdi

3 ayrı kadından 9 çocuğu olduğu için zaman zaman eleştirilerin hedefi olan İzzet Yıldızhan, Posta'dan Oya Çınar'a konuştu. 'Beni eleştirenlerin hepsi feminist' diyen ünlü türkücü şunları söyledi:

Ben hayatımı en doğru şekilde yaşıyorum. Üç beş çapulcunun ne dediği umurumda bile değil. Büyük çocuklarımın annesi hayatıma gireli 26 sene oldu. Sonrasındaki ilişkilerimi de ikinci bir kadın, üçüncü bir kadın daha var gibi algıladılar. Bunlar bazılarına batıyor demek ki. Tutturmuşlar neden resmi nikah yok. Ben zaten beraber olduğum insanla Allah katında evliyim. Allah’a inanıyorsanız imam nikahınızın olmaması mümkün değil. Ama üç ayrı insandan çocuklarım olduğu için ortada üç nikahsız kadın var diye düşünülüyor.

Kendini feminist zanneden hanımlar sanki üzerlerine görev düşüyormuş gibi, bilip bilmeden konuşuyorlar. Mutsuzlar çünkü. Bakın feminist kadınların hepsi mutsuzdur. Çoğu özel hayatında bir erkek tarafından terk edilmiştir. Erkeklere karşı acımasızdırlar. Sadece benle ilgili değil. Bütün erkeklere böyle bunlar. Kendince benim zayıf tarafımı buradan yakaladığını zannediyor, buradan vurmaya çalışıyor. İşte, nikahsız bilmem ne... Ben onun için bir erkek objeyim. Gider başkasına başka yerden vurmaya çalışır. Beni bu konuda sürekli eleştirenlerin hepsi feminist. Feministler eşitiz diye bağırıyor. Sonra pozitif ayrımcılık bekliyor. Madem eşitiz, ne pozitif ayrımcılığı? Eşit değilsek gücümüzü de kabul edin.

Çocuklarımın sadece eğitim masrafları için servet ödüyorum. Onlar benim her şeyim. Diğer taraftan annelerini de şirketimin ortağı yaptım. Ben farklı bir adamım. Bende emeği olan insanı asla zorda bırakmam. En küçük ihtiyaçları benim sorumluluğumdadır.