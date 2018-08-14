9 karşılaşmanın 8'inde VAR uygulamasına başvuruldu

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon uygulamaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, ilk hafta maçlarına damga vurdu. Türk futbolunda geçen sezon Spor Toto 1. Lig play-off yarı final ve final maçlarında faaliyete geçirilen VAR sistemi, TFF Süper Kupa maçının ardından Spor Toto Süper Lig'de de uygulandı. Yalnızca maçın seyrini değiştiren kararlardaki bariz hataları düzeltmek için devreye sokulan ve nihai kararın her zaman hakem tarafından verildiği sistemden, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 8'inde yararlanıldı. Ligde ilk hafta uygulanmasının ardından sistemle ilgili çeşitli tartışmalar da futbol kamuoyunda yer aldı. Kimi kulüpler VAR tarafından verilen kararlara itirazlarda bulunurken, bazıları da kararların doğruluğunu savundu. Sadece Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında yok VAR sistemi, Süper Lig'in ilk haftasında sadece Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçında faaliyete geçirilmedi. Ligde bu karşılaşma dışındaki 8 müsabakada hakemler en az bir karar için VAR sistemine başvuruda bulundu.

İlk maç, ilk karar Süper Lig'de VAR sistemi ilk olarak, sezonun açılış maçı olan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında devreye girdi. Müsabakanın hakemi Ümit Öztürk, MKE Ankaragücü'nün Mustafa El Kabir'in 36. dakikada filelere gönderdiği topu, VAR'ın da uyarısıyla ofsayt olarak değerlendirdi ve golü geçerli saymadı. Bobo'nun golü geçerli sayılmadı Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Bobo'nun Demir Grup Sivasspor maçında 8. dakikada attığı gol VAR'a takıldı. Brezilyalı futbolcunun filelerle buluşturduğu meşin yuvarlak, VAR sisteminin uygulanmasıyla ofsayt sayıldı ve gol değeri görmedi. Samudio için gol kararı Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçında ev sahibi takımın Braian Samudio ile 33. dakikada bulduğu gol, VAR ile onaylandı. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'ın pozisyonda ofsayt olmadığını tespit etmesi üzerine Samudio'nun golünü geçerli saydı. Fenerbahçe-Bursaspor maçında 3 kez başvuruldu Süper Lig'de Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmada 3 kez VAR sistemine başvuruldu. Fenerbahçe'nin skoru 1-1'e taşıdığı 20. dakikada kazandığı penaltı sonrasında hakem Halil Umut Meler, VAR sisteminde görevli olan Ali Palabıyık ile görüştükten sonra penaltı atışını kullandırttı.

Maçın 56. dakikasında Yusuf Erdoğan'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bursasporlu Allano Lima'nın ceza sahası içinde yerde kalmasına ilk önce penaltı kararı veren hakem Halil Umut Meler VAR sisteminin, pozisyonun öncesinde ofsayt tespiti yapmasıyla kararını bu yönde değiştirdi. Müsabakanın uzatma bölümünde iki Fenerbahçeli futbolcunun ceza sahası içinde topu uzaklaştırmak istediği sırada Volkan'ın elinden kaçırdığı top Skrtel'in koluna temas edip dışarı çıktı. Bursaspor korner kullanmadan önce VAR tarafından uyarılan hakem Halil Umut Meler saha kenarında pozisyonu izleyip topun kola çarptığı yönünde değerlendirme yaptı ve korner atışıyla oyun devam etti. Bursaspor, VAR uygulamasıyla alınan kararlara tepki gösterdi. Atiker Konyaspor'a penaltı yok Atiker Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında oynanan müsabakada 26. dakikada ev sahibi ekipten Jahovic ile Erzurumspor'dan Tolga Ünlü topa yükseldi. Tolga'nın topu ceza alanından uzaklaştırırken elle temas ettiğine yönelik VAR sisteminden gelen uyarı üzerine hakem Suat Arslanboğa pozisyonu kenardaki ekrandan izledi. Arslanboğa kararını değiştirmedi ve maça devam edildi.

Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor maçında 5 kez başvuruldu Göztepe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmada 5 kez VAR sistemine başvuru yapıldı. Maçın 16. dakikasında Gouffran'ın ortasında ceza alanı içindeki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda top direkten döndü. Bu pozisyonun devamında Wallace Reis'in ceza alanı içinde yerde kalması üzerine maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR uygulamasına başvurdu ve pozisyonda penaltı olmadığına karar verdi. Karşılaşmanın 22. dakikasında Aleksic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan ve kaleci Beto ile karşı karşıya kalan Mina'nın vuruşunda top filelere gitti. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından hakem Özgür Yankaya tekrar VAR ile görüştü ve daha sonra pozisyonu izlemeden başlama noktasını gösterdi. Müsabakada ikinci yarının başında bir pozisyonun VAR sistemine başvuran ve pozisyonu izleyen hakem Özgür Yankaya, rakibine yaptığı faul nedeniyle Göztepeli futbolcu Castro'ya 48. dakikada direkt kırmızı kartla cezalandırdı. Mücadelenin 89. dakikasında Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün attığı gol sonrası tekrar VAR sistemi devreye sokuldu ve hakem Özgür Yankaya yaptığı görüşmenin ardından ofsayt kararı verdi. 90+1. dakikada Ömer Şişmanoğlu’nun golünden sonra da VAR ile iletişime geçen hakem Özgür Yankaya, golden önce ofsayt olmadığını bildirdi ve golü geçerli saydı.