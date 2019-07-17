9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

St. Petersburg kentinde meydana geldiği belirtilen olayda görgü tanıkları apartmanda olaydan kısa süre önce çılgın bir parti verildiğini aktardı. Yine olaydan önce partinin olduğunu dairenin penceresinden bir televizyonun aşağı atıldığı aktarıldı.

İlerleyen dakikalarda ise inanılmaz olay meydana geldi. 30'lu yaşlarında bir kadın ve partneri 9. katta, partinin olduğu daireden aşağı düştü.

Kadın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybederken, kadının üzerine düşen adama şans eseri hiçbir şey olmadı. Adam olup bitene aldırmadan partiye geri döndü.

Polis olay yerine ulaştığında kadının cansız bedeni asfalttaydı. Polis olayın yaşandığı eve girdiğinde ise olaydan bağımsız olduğu belirtilen iki adamın daha evde olduğunu söyledi.

Polis olay sırasında çiftin pencere pervazında seks yaptığını söyledi. Olaya ilişkin cinayet soruşturması açıldı.

