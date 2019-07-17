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9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

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İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 11:42 | Son Güncelleme

İnanılmaz olay Rusya'da yaşandı. Cinsel ilişki sırasında dengelerini kaybettikleri tahmin edilen çift dokuzuncu kattan aşağı düştü. Kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, kadının üzerine düşen adam hiç bir şey olmamış gibi dairesine geri döndü.

9. kattan düştüler, kadın öldü adam partiye geri döndü!

St. Petersburg kentinde meydana geldiği belirtilen olayda görgü tanıkları apartmanda olaydan kısa süre önce çılgın bir parti verildiğini aktardı. Yine olaydan önce partinin olduğunu dairenin penceresinden bir televizyonun aşağı atıldığı aktarıldı.

İlerleyen dakikalarda ise inanılmaz olay meydana geldi. 30'lu yaşlarında bir kadın ve partneri 9. katta, partinin olduğu daireden aşağı düştü.

Kadın çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybederken, kadının üzerine düşen adama şans eseri hiçbir şey olmadı. Adam olup bitene aldırmadan partiye geri döndü.

Polis olay yerine ulaştığında kadının cansız bedeni asfalttaydı. Polis olayın yaşandığı eve girdiğinde ise olaydan bağımsız olduğu belirtilen iki adamın daha evde olduğunu söyledi.

Polis olay sırasında çiftin pencere pervazında seks yaptığını söyledi. Olaya ilişkin cinayet soruşturması açıldı.

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rusya parti yere çakıldı 9. kat

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