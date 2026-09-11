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Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönebilir! Peki nasıl?

2013 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Paul Walker'ın canlandırdığı Brian O'Conner karakteri, Hızlı ve Öfkeli (Fast & Furious) serisinin final filmi Fast Forever'da yapay zekayla yeniden canlandırılabilir. Oyuncunun kardeşi Cody Walker, fiziksel dublör olarak geri dönmeyeceğini açıkladı. Karakterin dönüşüne ilişkin son kararın ise Paul Walker'ın kızı Meadow Walker'a bağlı olduğu belirtiliyor.

Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönebilir! Peki nasıl?
Enes Çırtlık

EW'ye konuşan Cody Walker, şimdilik Fast Forever adını taşıyan final filminde kardeşi Paul için yeniden fiziksel dublörlük yapmayacağını açıkladı. Cody'ye göre Paul Walker'ın kızı Meadow onay verirse bu işi modern yapay zeka teknolojisi üstlenecek. Cody, Meadow babasının karakterinin final filminde geri dönmesini isterse yapım ekibine güvendiğini belirtti.

YAYIMLANMAMIŞ GÖRÜNTÜLER YAPAY ZEKAYLA KULLANILABİLİR

Cody, Furious 7'nin çekildiği 2014 yılında yapay zekanın kullanılabilir olmadığını söyledi. Teknolojinin ilerlemesiyle kendisi ya da kardeşi Caleb gibi dublörlere artık ihtiyaç kalmadığını belirten Cody'ye göre stüdyo ekipleri, Paul Walker'ın yıllar içinde birikmiş ve hiç yayımlanmamış görüntülerini yapay zekayla birleştirerek karakteri güvenli biçimde yeniden oluşturabilir.

Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönebilir! Peki nasıl? 1

BRIAN O'CONNER'A 2015'TE VEDA EDİLMİŞTİ

Paul Walker'ın 2013'te hayatını kaybetmesinin ardından kardeşleri Cody ve Caleb, dijital tekniklerin de desteğiyle Brian O'Conner'ın son sahnelerinin tamamlanmasında rol almıştı. Karakter en son 2015 yapımı Furious 7'de sepya tonlarındaki gün batımına doğru arabasıyla uzaklaşırken görülmüştü. Brian, o günden bu yana hikaye evreninde hayatta kabul edilse de ekrana çıkmadı. Ancak Vin Diesel, Haziran 2025'te karakterin Fast Forever'da sürpriz bir dönüş yapacağının sinyalini vermişti.

FİNAL FİLMİ GECİKMELER VE BÜTÇE TALEBİYLE GÜNDEMDE

Öte yandan serinin final filmi Fast Forever, gecikmelerle gündemde. World of Reel'in aktardığına göre Universal, Diesel'den bütçeyi neredeyse 150 milyon dolar azaltmasını istedi.

World of Reel'in haberinde Diesel'in sosyal medya paylaşımları da eleştirildi. Diesel'in çekimlerin başladığı izlenimini veren videosu yanıltıcı olarak nitelenirken oyuncunun daha yakın zamanda filmi baştan sona kendisinin yönetebileceğine dair ipucu verdiği belirtildi.

Haberde ayrıca hayatını kaybetmiş bir oyuncunun görünümünün yapay zekayla yeniden canlandırılması etik açıdan tartışmalı bulundu ve bu ihtimal Black Mirror dizisine benzetildi.

Paul Walker Hızlı ve Öfkeli serisine geri dönebilir! Peki nasıl? 2

FAST FOREVER NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Fast Forever'ın 17 Mart 2028'de vizyona girmesi planlanıyor.

Kaynak: World of Reel

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Anahtar Kelimeler:
yapay zeka Fast and Furious serisi (Hızlı ve Öfkeli) Paul Walker film
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