9 kız öğrencisini öpüp taciz etmekle suçlanıyordu! O öğretmen için mahkemeden flaş karar

Merkez Selçuklu ilçesindeki bir ortaokulda, 2017 yılının mayıs ayında 6'ncı sınıftaki 9 kız öğrenci, rehber öğretmenlerine gidip, matematik öğretmeni Orhan A.'nın kendilerini öpüp, ısırdığı ve elle taciz ettiğini anlattı. Okul yönetiminin, Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bilgi vermesi üzerine Orhan A. hakkında idari soruşturma başlatıldı. Orhan A., savunmasında öğrencileri öptüğünü ancak kötü niyeti olmadığını ileri sürerek, "Öğrencileri öpüyorum ama bunu kötü niyetle yapmıyorum. Ben bilemedim olayın buralara geleceğini. Yanlış anlaşılacağımı düşünemedim" dedi.

'ÇOK AZ ISIRDIM'

Öğrencileri niçin ısırdığını ise, ''Çok az ısırdım. Benim kötü bir niyetim yok. Yanlış anlaşıldım" diye açıkladı. Açığa alınan Orhan A. hakkında Cumhuriyet savcılığına da suç duyurusunda bulunuldu. Bu süreçte Orhan A. emekli oldu.

'SORU ÇÖZERKEN SARILIP, ÖPÜYORDU'

Savcılık tarafından başlatılan soruşturmada Orhan A., 29 Mayıs günü tutuklandı. Çocuk İzleme Merkezi'nde (ÇİM) ifadeleri alınan 9 kız öğrenciden biri, "Soru çözdüğümüzde sarılıp, öpüyordu. 'Çok tatlısın' diyordu. Bu davranışları babacan bir tavır olarak düşündüm. Sonra öyle olmadığını anladım" dedi. Bir başka öğrenci de öğretmenin, erkek öğrencilere kötü, kız öğrencilere iyi davrandığını ileri sürerek, ''Çözemediğimiz soruları sorduğumda sarılıp, elini omzuma atarak, taciz ediyordu. Erkek öğrencilere kötü davranırdı'' diye konuştu.