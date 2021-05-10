9 Mayıs Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi veya program birinci oldu?

Total ve AB şeklinde ölçülen reyting sonuçları, izlenme oranlarıyla belli oluyor. FOX TV'de Kefaret, Star TV'de Menajerimi Ara, TRT1'de Teşkilat, yine TRT1'de Tozkoparan İskender gibi diziler, reytinglerde kıyasıya bir mücadele verdi.

İŞTE 9 MAYIS PAZAR GÜNÜNE AİT REYTİNG SONUÇLARI…

9 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de ekrana gelen “Teşkilat”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor”, 3.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Teşkilat”, 2.sırada “Teşkilat” dizisinin özeti, 3.sırada “Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

2 MAYIS (GEÇEN HAFTA) PAZAR GÜNÜ REYTİNGLERDE KİM BİRİNCİ OLMUŞTU?

2 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları şöyleydi;

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - TEŞKİLAT (ÖZET)

3 - SURVİVOR

4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

5 - KEFARET

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - TEŞKİLAT

2 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU

3 - TEŞKİLAT (ÖZET)

4 - SURVİVOR

5 - MAVERA



