9 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Benim Güzel Ailem, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 9 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelenYaz Şarkısı, Benim Güzel Ailem, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 9 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları...

9 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (2 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Vermem Seni Ellere”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Kanal D’de tekrar ekrana gelen yabancı sinema “Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Vermem Seni Ellere”, 3.sırada “Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı” yer aldı.



