MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. 9 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Benim Güzel Ailem, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

9 Temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Benim Güzel Ailem, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

10.07.2023 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Temmuz reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün akşam Yaz Şarkısı, Benim Güzel Ailem, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 9 temmuz reyting sonuçları açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Benim Güzel Ailem, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 9 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelenYaz Şarkısı, Benim Güzel Ailem, Vermem Seni Ellere, MasterChef All Star gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 9 Temmuz Pazar gününün reyting sonuçları...

9 TEMMUZ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

9 Temmuz Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

0x0-reyting-sonuclari-aciklaniyor-dunun-reyting-sonuclarina-gore-kurulus-osman-mi-cop-adam-mi-o-kiz-mi-birinci-old-1673496745948

GEÇEN HAFTANIN (2 TEMMUZ) REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Vermem Seni Ellere”, 2. sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada Kanal D’de tekrar ekrana gelen yabancı sinema “Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Vermem Seni Ellere”, 3.sırada “Buz Devri 3 Dinozorların Şafağı” yer aldı.

screenshot-1-tz6e-gTmD


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızılcık Şerbeti'ne Yasak Elma'dan bomba transfer! "Bir hafiyemiz eksikti"Kızılcık Şerbeti'ne Yasak Elma'dan bomba transfer! "Bir hafiyemiz eksikti"
Anahtar Kelimeler:
Reyting sonuçları ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Özkan Uğur'un gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yeniden gündem oldu
Özkan Uğur'un gözyaşlarına hakim olamadığı anlar yeniden gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Köyü çıplaklar bastı! Köylü canından bezip evlerini terk etti

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

Güpegündüz sokak ortasında cinsel içerikli film çektiler

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.