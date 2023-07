Terlikten şorta, gömlekten şapkaya her erkeğin dolabında bulunması gereken bu yazın modası ürünler

Stilinizi yansıtmak ve şık bir görünüme sahip olmak için gardırobunuzda sayısınız ürünün bulunması gerektiğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Belirli parçalarla pek çok kombin yapabileceğiniz ürünler seçerek kendi özgün stilinizi yansıtmanız mümkün. Bunu yapabilmeniz için her erkeğin gardırobunda yer alması gereken ürünlerden bir seçki hazırladık. İşte terliklerden şapka modellerine, gözlükten kot şorta kadar hem klasik hem modaya uygun birbirinden güzel ürünler!

1. Yeni tasarımıyla: Crocs LiteRide 360 Clog Terlik

Son yılların favorilerinden olan model için bu yaz yenilenen bir tasarım geldi! Crocs LiteRide 360 Clog Terlik, geliştirilen tasarım detaylarıyla görenlerin beğenisini kazanıyor. Şık tasarımıyla pek çok kişiye hitap etmeyi başaran bu ürün, 360 derecelik LiteRide köpük sayesinde konforlu bir kullanım vadediyor. Hareket hâlinde aktif bir yaşamı benimseyenlerdenseniz siz de bu ürüne bir şans verebilirsiniz.

2. Sezonun öne çıkan modellerinden: WWF Market Unisex Kızıl Tilki Bucket Hat

Standart modellerden sıkılan erkek buraya! İşte sezonun öne çıkan şapka modellerinden olan bucket şapkalar için nefis bir tasarım. WWF Market Unisex Kızıl Tilki Bucket Hat, hem enerjik renkleri hem kaliteli malzemesiyle görenlerin beğenisini kazanan ürünler arasında yer alıyor. Çevreye duyarlı bir moda anlayışı benimseyen marka ile siz de kendinize ve çevrenize verdiğiniz önemi yansıtabilirsiniz.

3. Modası geçmeyen bir klasik: Ray-Ban RB2140 Orijinal Wayfarer Kare Güneş Gözlüğü

Her zaman popülerliğini koruyan tasarıma renkli bir dokunuş! Ray-Ban RB2140 Orijinal Wayfarer Kare Güneş Gözlüğü, klasik tasarımın renklerle birleştiği bir stil yaratıyor. Yaz modasının renkli yüzünü gözler önüne seren bu model ile siz de hayal ettiğiniz stile kavuşabilirsiniz. Her erkeğin dolabında olması gereken bu star parça ile yaza damganızı vurmaya be dersiniz?

4. Biraz renklenmek isteyenlere: Billabong SUNDAYS VACAY SS Gömlek

Yazın renklerini üzerinde taşımak isteyen renkli ruhlar için Billabong SUNDAYS VACAY SS Gömlek en güzel seçeneklerden. Kot şortlarla kombinleyerek kullanabileceğiniz gömlek, stilinizi öne çıkaran bir parça olacak. %100 saf pamuktan üretilen kumaşı sayesinde sizi sıcak yaz günlerinin bunaltıcı havasından bir nebze de olsa koruyabilecek gömlek ile sıradanlıktan uzak bir şıklık yakalayabilirsiniz.

5. Kot şort şıklığı arayanlara: Levi's 501 Original Şort

Her erkeğin gardırobunda mutlaka bulunması gereken ürünlerden bir diğer Levi's 501 Original Şort. Yılların eskitemediği en trend ürünlerden olan Levi's 501'ler, yaz aylarında da tarzını yansıtmak isteyenler için en iyi seçeneklerden biri arasında yer alıyor. Eskitilmiş gri rengi ile pek çok farklı kombin yapabileceğiniz bu şort, rahatlığı ve şıklığı bir arada yakalamanıza yardımcı olacak bir star parça!

6. Kullanışlı ve şık bir aksesuar: Nike Telefonlu Bel Çantası

Aksesuar kullanmayı seven beyler için bel çantaları en vazgeçilmez ürünlerden biri olabilir. Nike Telefonlu Bel Çantası, minimal tasarımıyla beğeninizi kazanacak ürünlerden. Cep telefonu, cüzdan gibi eşyalarınızı taşımak için kullanabileceğiniz bel çantası, kibar ve şık bir görünüme sahiptir. Dilerseniz oversize gömlek veya tişörtlerinizin altında kalmasını sağlayıp çantanızın dışardan belli olmasını da önleyebilirsiniz.

7. Sezonun en trend parçalarından: Koton Keten Karışım Pantolon Beli Bağcıklı Cep Detaylı Pantolon

Bu sezon başınızı nereye çevirirseniz bir keten pantolon mutlaka görürsünüz. Hem şıklığı hem konforlu kullanımı sayesinde yaza damgasını vuran modeller arasında Koton Keten Karışım Pantolon Beli Bağcıklı Cep Detaylı Pantolon da yer alıyor. %55 keten, %45 pamuk içeriği sayesinde rahat bir kullanım vadediyor. Üç farklı ürün seçeneği de bulunan bu pantolonu yaz boyunca keyifle kullanabilirsiniz.

8. Bir klasik: Jack & Jones JJIRICK JJFOX SHORTS GE 238 SN Kargo Şort

Kot şort, modası geçmeyen ve en çok sevilen kıyafetler arasında bulunuyor. Siz de Jack & Jones JJIRICK JJFOX SHORTS GE 238 SN Kargo Şort ile yaz modasının nabzını tutmaya ne dersiniz? Klasik mavi rengi sayesinde pek çok farklı tarza hitap edebilecek ürün, gardırobunuzun joker parçaları arasında olmaya aday. Slim kesime sahip ürünün yüksek orandaki pamuk içeriği size rahatlık sağlayacak.

9. Spor şık bir tarz yakalamak isteyenlere: KAPPA 361D3EW Logo Maltax 2 Mss TK Erkek Polo Tişört

Polo yaka tişörtler her sezon olduğu gibi bu yaz da en favori ürünler arasında yer alıyor. Şehir içinde, yazlık bölgelerde, iş yerinde, tekne gezilerinde ve daha pek çok yerde kullanabileceğiniz bu ürünler, her erkeğin mutlaka sahip olması gereken kıyafetlerin arasında yer alıyor. %100 pamuktan üretilen KAPPA 361D3EW Logo Maltax 2 Mss TK Erkek Polo Tişört'ün hem kalitesi hem sade ve şık detaylarıyla beğeninizi kazanacağına eminiz!

10. Her kombin ile uyum sağlayabilecek olan: Birkenstock Erkek Arizona Birko-flor Nubuck Sandalet

Son birkaç sezondur olduğu gibi bu yaz da çeşitli terlik modelleri yazın favori parçaları arasında! Birkenstock Erkek Arizona Birko-flor Nubuck Sandalet, yaz aylarında ayaklarınızın rahat etmesini sağlarken stilinizi de son derece şık bir şekilde tamamlayabilir. İster şortlarla ister çeşitli pantolon modelleriyle kullanabileceğiniz ürün, her kombine uyum sağlayabilecek bir seçenekler arasında bulunuyor.

