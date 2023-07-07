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Yazın ışıltısını cildinizde hissettirecek kişisel bakım ürünlerinde %50'ye varan indirim

07.07.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yves Rocher'den Estee Lauder'e, Lancome'dan Yves Saint Laurent'e dünyaca ünlü kişisel bakım ve kozmetik markalarında yaz indirimleri başladı. Parfümden şampuana, maskaradan ruja her ihtiyaca uygun ürünlere %50'ye varan indirimlerle sahip olmak için acele edin, işte detaylar!

Yazın ışıltısını cildinizde hissettirecek kişisel bakım ürünlerinde %50'ye varan indirim

Yaz aylarında güneşin de etkisiyle cildimiz daha fazla neme ve bakıma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle yazın cildin ihtiyaç duyduğu bakımı sağlamak, her zamankinden daha önemli bir hal alıyor. Siz de cilt bakım rutininizi bu yaz da aksatmadan sürdürmek ve cildinizin ışıltısını korumak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Dünyaca ünlü markaların kişisel bakım ve kozmetik ürünlerini keşfedebilir, %50'ye varan indirimlerden faydalanabilirsiniz. İşte, sizin için seçtiğimiz indirimdeki markalar!

Yves Saint Laurent Yaz Günleri başladı! Parfümden maskaraya %25 indirimi kaçırmayın

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Ürünleri İncele

Estee Lauder Yaz Işıltısı Günleri başladı! Tüm ürünlerde geçerli %25 indirim fırsatı sizleri bekliyor

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Ürünleri İncele

Yves Rocher'de Büyük Yaz İndirimi devam ediyor! Net %50 indirimi kaçırmayın

Adsız tasarım - 2023-07-07T112825.904

Ürünleri İncele

Çok satan Lancome Hypnôse Drama Maskara'da %50 indirim

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