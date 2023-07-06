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Sıcak havalarda kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı parçalar

05.07.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak yaz günlerinde kombin yapmak zor olabiliyor. Seçilen parçaların şıklığı kadar terletmemesi ve nefes alması da bir hayli önemli. Eğer siz de bunaltıcı yaz aylarında kurtarıcı parçalara ihtiyaç duyuyorsanız harika bir liste ile karşınızdayız. Gelin, basic parçalardan şık modellere kadar yaz aylarında severek kullanacağınız ürünlere hep birlikte göz atalım.

Sıcak havalarda kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı parçalar

Yaz mevsimini hemen hepimiz yıl boyu hevesle bekliyoruz. Bu eğlenceli, cıvıl cıvıl aylarda yapılan kombinler de göz kamaştırıyor. Tabii konforlu bir yaz geçirmek için hafif ve nefes alan parçaları seçmek oldukça önemli. Siz de yaz kombinleriniz için âdeta hayat kurtaracak parçalara ihtiyaç duyuyorsanız birbirinden kaliteli ve kullanışlı modellere yer verdiğimiz listemize göz atabilirsiniz!

1. Her dolapta olması gereken: Skechers W New Basics V Neck T-Shirt Tişört

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Basic parçalar her mevsimin kurtarıcı ürünleri. Beyaz rengiyle pek çok kombinde kullanabileceğiniz Skechers W New Basics V Neck T-Shirt Tişört, şık duruşu ile gören herkesin beğenisini kazanıyor. Casual ve spor kombinlerde rahatlıkla kullanabileceğiniz model, nefes alan yapısıyla hava akışına izin veriyor. Esnek yapısı ise konforlu bir kullanım deneyimi vadediyor. Harika, değil mi?

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2. Bu yaz tüm gözler üzerinizde olacak: Koton Ayşegül Afacan X Koton Cep Detaylı Mini Şort Etek

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Bir dönem oldukça popüler olan şort etekler bu sezon yeniden moda! Siz de bu şık akıma katılmak isterseniz Koton Ayşegül Afacan X Koton Cep Detaylı Mini Şort Etek, mutlaka dolabınızda yer almalı! Yırtmaç ve cep detayıyla şıklığınıza şıklık katacak modeli pek çok kombinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Esnek kumaşıyla gün boyu konforlu hissettiren şort etek, bu yaz vazgeçilmeziniz olacak!

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3. Kurtarıcı bir parça: DeFacto İp Askılı Pamuklu Crop Top

Sıcak havalarda kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı parçalar

İncecik ip askıları ve hafif yapısıyla üzerinizde yok gibi hissedeceğiniz bir model var sırada: DeFacto İp Askılı Pamuklu Crop Top! Model, pamuklu kumaşıyla nefes alır ve terletmez. Beyaz rengiyle hemen her kombinde kullanılabilir. Parçayı ister etek ve şortlarla ister pantolonlarla kullanabilirsiniz. Kombinlerinizi şık takılarla tamamlayarak göz kamaştıran bir stile imza atabilirsiniz!

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4. Spor kombinlerin vazgeçilmezi: Under Armour UA BRANDED LOGO CROP SS Tişört

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Yaz ayları için tercih edilen kurtarıcı parçalardan biri de crop modeller. Under Armour UA BRANDED LOGO CROP SS Tişört, sade ve spor şıklık için harika bir seçenek. Geniş bir beden skalası sunan model pamuklu kumaşı sayesinde terletmez. Günlük ve spor kombinlerde rahatlıkla tercih edilebilir. Göğüs kısmında yer alan amblem detayıyla minimalist bir duruş sergileyen modeli çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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5. Konforlu bir yaz için: Manila Bağlamalı Anvelop Etek

Sıcak havalarda kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı parçalar

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Bunaltıcı sıcaklarda tiril tiril elbise ve etekler âdeta hayat kurtarıyor. Siz de uçuş uçuş bir etek istiyorsanız Manila Bağlamalı Anvelop Etek, tam size göre! Midi boyu, yırtmaç detayı ve bağlamalı kemer tasarımıyla kombinlerinizi bir üst seviyeye taşıyacak modeli ister günlük olarak giyebilir ister şık kombinlerinize dâhil edebilirsiniz. Vizon renginin yanı sıra siyah ve yeşil renk seçenekleri de sunan modeli kaçırmayın.

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6. Şıklığından ödün vermeyenlere: GORGLITTER Crop

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Her mevsim şık duruşunuzdan ödün vermek istemiyorsanız yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak GORGLITTER Crop'a mutlaka göz atmalısınız. Derin V yakalı, kalın askılı model; çapraz sırt dekoltesiyle çok şık bir parça. Yumuşak ve hafif kumaşıyla gün boyu rahat hissettirir. Siyah ve beyaz renk seçenekleri arasından seçim yaparak bu yaz tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır olun!

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7. Hem rahat hem kaliteli: Balems Yazlık Keten Gömlek

Sıcak havalarda kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı parçalar

Yaz aylarında keten kumaşların konforu inkar edilemez. Kısa kollu Balems Yazlık Keten Gömlek, bu yaz en sevdiğiniz parça olacak! Düğmeli kapaması ve göğüste yer alan tek cep detayıyla dikkat çeken gömlek; ofiste, günlük giyimde hatta plaj partilerinde bile rahatlıkla tercih edilebilir. Beş farklı renk seçeneği sunan modelin geniş beden skalası arasından size uygun olanı kolayca bulabilir, bu yaz konforun tadını çıkarabilirsiniz!

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8. Yaz ruhunu yakalayın: FANCYINN Çiçek Baskılı Önden Düğmeli Spagetti Askılı Midi Elbise

Sıcak havalarda kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı parçalar

Floral desenleriyle içinizi açacak bir modele ne dersiniz? Öyleyse sizi FANCYINN Çiçek Baskılı Önden Düğmeli Spagetti Askılı Midi Elbise ile tanıştıralım. Bağlanalı göğüs tasarımı, pencere detayı ve mini boyuyla şık bir duruş sergileyen elbise; canlı renkleriyle yaz mevsiminin ruhunu yakalıyor. Pamuklu hafif yapısı sayesinde rahat kullanılıyor. Yaz aylarında kurtarıcınız olacak elbiseye bir şans vermeye hazır mısınız?

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9. Elbise rahatlığı: PCEAIIH Yazlık Elbise

Sıcak havalarda kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı parçalar

Yaz aylarında tiril tiril elbiseler gibisi yok. Suni ipek ile üretilen ve çiçekli desenleriyle göz kamaştıran PCEAIIH Yazlık Elbise, rahat kesimiyle sıcak yaz günlerinde vazgeçilmeziniz olmaya aday! Model; omuzlarında yer alan pencere detayı, yuvarlak kesim yakası ve diz üstü boyuyla şık bir duruş sergiliyor. Eşsiz rengiyle günlük olarak ya da gece kombinleri için tercih edebileceğiniz modele bir şans vermeye ne dersiniz?

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10. Sade şıklık: Only Onlphine Life Shorts BB MAS0003 Şort

Sıcak havalarda kadınların dolabında mutlaka bulunması gereken hayat kurtarıcı parçalar

Şortlar yaz aylarında en çok kullanılan parçalar arasında yer alıyor. Mini boyuyla severek giyeceğiniz Only Onlphine Life Shorts BB MAS0003 Şort, siyah rengi sayesinde hemen her kombine uyum sağlar. Geniş bir beden skalası sunan model, normal bel yüksekliğiyle oldukça şık. Pamuklu kumaşıyla yaz aylarında aradığınız konforu sunacak şortu mutlaka inceleyin, deriz!

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