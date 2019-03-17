9 yavru köpeği çuvala koyup ölüme terk ettiler

Konya-Aksaray yolunun 70'inci kilometresinde bulunan kum ocakları civarında çuvaldan köpek havlaması duyan sürücü, aracını durdurdu. Çuvalı açan sürücü, içerisinde 9 yavru köpek buldu.
Köpekleri çuvalın içerisinden çıkartan şoför, durumu Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği'ne bildirdi. Köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yavruları sahiplenecek hayvanseverlerin arandığı belirtildi.
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